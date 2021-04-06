Не могла залишити дідуся: у Хмельницькому від COVID-19 померла молода вчителька

У Хмельницькому від коронавірусу померла молода вчителька англійської мови Тетяна Єжонкова. Майже тиждень 28-річна дівчина лікувалася вдома, проте їй ставало дедалі гірше. Потім вона близько тижня провела в лікарні, але не допомогли навіть уколи дорогими препаратами, гроші на які збирали її друзі.

Детальніше про цю трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Не повернулася після канікул

Колектив школи №28 в Хмельницькому досі не може отямитися – їхньої улюблениці, викладачки англійської мови Тетянки більше немає. Після канікул вона так і не повернулася на роботу, а через кілька днів повідомили, що вона померла. Коронавірус не пощадив її.

"Мені досі не віриться, що Тетяни Анатоліївни немає з нами. Мені весь час здається, що вона ось-ось з'явиться в шкільному коридорі, усміхнеться, і все буде як раніше", – зітхає директор школи Андрій Андрійчук.

Тетяні Єжонковій було всього 28 років Facebook Тетяни Єжонкової

Директор каже OBOZREVATEL, що Тетяна прийшла в їхній навчальний заклад у вересні 2012 року. Вона ще вчилася на магістра у виші, але вже викладала.

"Тоді її взяли вихователем групи продовженого дня. А вже наступного року стала викладати англійську мову. Вона дуже багато працювала, була вчителем від Бога. Вона закінчила аспірантуру і постійно вдосконалювалася. Її дуже любили учні, випускники заходили до неї в гості", – говорить Андрійчук.

Лікувалася вдома через хворого дідуся

Так склалося, що Тетяна росла й виховувалася в дідуся з бабусею в Хмельницькому. Коли вона була маленькою, тато з мамою розлучилися і потім кожен з них створив свою сім'ю. А Таня продовжувала жити з бабусею і дідусем.

У неї є 20-річні сестри, які зараз навчаються у закладі вищої освіти на Львівщині. "З ними Тетяна Анатоліївна завжди підтримувала тісні сестринські стосунки", – каже директор.

Тетяна мріяла про сім'ю Facebook Тетяни Єжонкової

Два роки тому бабусі не стало і Тетяна жила разом зі своїм дідусем, якому 77 років. У лютому в дідуся трапився інфаркт.

"Приблизно місяць тому дідусь переніс операцію на серці і за ним потрібно було доглядати. Тетяна Анатоліївна все несла на своїх плечах. Тоді вона і захворіла. Але вона не могла залишити дідуся без нагляду, тому лікувалася вдома. Були шкільні канікули, ми й не знали про це. Але їй ставало гірше, і зрештою вона потрапила в лікарню, її забрала швидка у важкому стані", – каже директор.

Дідусь був на похоронах внучки. У нього теж COVID-19

Близька подруга Тетяни Ольга Маслянко говорить OBOZREVATEL, що приблизно 22 березня вчителька почувалася погано.

"У неї підвищилась температура. Вона здала тест на коронавірус і він виявився позитивним. Якраз були канікули, вона все це переносила вдома, доглядала дідуся, сподівалася, що все в неї пройде. Але з кожним днем їй ставало дедалі гірше, і вже в п'ятницю, 26 березня, її забрала швидка допомога.

У суботу вона повідомила, що дихає в кисневій масці. Вона скаржилася, що важко дихати, їй було жарко, ймовірно, це підвищувалася температура. Її перевели на ШВЛ. А останнє її повідомлення я отримала в понеділок, 29 березня. Вона попросила сказати всім рідним і друзям, що вона всіх любить. На цьому наш зв'язок обірвався", – каже Ольга.

Дідусь вчительки важко переживає її смерть Facebook Тетяни Єжонкової

Зараз дідусь Тетяни перебуває в лікарні, у нього теж коронавірус. Переносить він інфекцію порівняно легко, але лікарі спостерігають за ним. Чоловік був на похоронах внучки.

"Дідусь переживає смерть Тані як втрату рідної дитини, дуже важко", – каже Ольга. Доглядати дідуся тепер будуть сестри Тетяни, він сам не залишиться.

На жаль, це вже не перший випадок, коли від коронавірусу вмирають молоді українці. Якщо раніше лікарі відзначали, що вірус забирає життя людей похилого віку, то тепер ситуація різко змінилася. Молодь дедалі частіше потрапляє в лікарні, в реанімації. Хворіють і вмирають навіть діти. Вірус не щадить нікого...