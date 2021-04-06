Не могла оставить дедушку: в Хмельницком от COVID-19 умерла молодая учительница

В Хмельницком от коронавируса умерла молодая учительница английского языка Татьяна Ежонкова. Почти неделю 28-летняя девушка лечилась дома, однако ей становилось все хуже. Затем она около недели провела в больнице, но не помогли даже уколы дорогими препаратами, деньги на которые собирали ее друзья.

Подробнее об этой трагедии читайте в материале OBOZREVATEL.

Не вернулась после каникул

Коллектив школы №28 в Хмельницком до сих пор не может прийти в себя – их любимицы, преподавательницы английского языка Танечки больше нет. После каникул она так и не вернулась на работу, а через несколько дней сообщили, что она умерла. Коронавирус не пощадил ее.

"Мне до сих пор не верится, что Татьяны Анатольевны нет с нами. Мне все время кажется, что она вот-вот появится в школьном коридоре, улыбнется, и все будет по-прежнему", – вздыхает директор школы Андрей Андрийчук.

Татьяне Ежонковой было всего 28 лет Facebook Татьяны Ежонковой

Директор говорит OBOZREVATEL, что Татьяна пришла в их учебное заведение в сентябре 2012 года. Она еще училась на магистра в вузе, но уже преподавала.

"Тогда ее взяли воспитателем группы продленного дня. А уже на следующий год она стала преподавать английский язык. Таня очень много трудилась, была учителем от Бога. Она закончила аспирантуру и постоянно совершенствовалась. Ее очень любили ученики, выпускники заходили к ней в гости", – говорит Андрийчук.

Лечилась дома из-за больного дедушки

Так сложилось, что Татьяна росла и воспитывалась у дедушки с бабушкой в Хмельницком. Когда она была маленькой, папа с мамой расстались и потом каждый из них создал свою семью. А Таня продолжала жить с бабушкой и дедушкой.

У нее есть 20-летние сестры, которые сейчас учатся в вузе на Львовщине. "С ними Татьяна Анатольевна всегда поддерживала тесные сестринские отношения", – говорит директор.

Татьяна мечтала о семье Facebook Татьяны Ежонковой

Два года назад бабушки не стало и Татьяна жила вместе со своим дедушкой, которому 77 лет. В феврале у дедушки случился инфаркт.

"Примерно месяц назад он перенес операцию на сердце – за ним нужно было ухаживать. Татьяна Анатольевна все несла на своих плечах. Тогда она и заболела. Из-за того, что не могла оставить дедушку без присмотра, лечилась дома. Были школьные каникулы, мы и не знали об этом. Но ей становилось хуже, и в конце концов она попала в больницу, ее забрала скорая в тяжелом состоянии", – говорит директор.

Дедушка был на похоронах внучки. У него тоже COVID-19

Близкая подруга Татьяны Ольга Маслянко говорит OBOZREVATEL, что примерно 22 марта учительница почувствовала себя плохо.

"У нее поднялась температура. Она сдала тест на коронавирус, он оказался положительным. Как раз были каникулы, она все это переносила дома, ухаживала за дедушкой, надеялась, что все у нее пройдет. Но с каждым днем ей становилось все хуже, и уже в пятницу, 26 марта, ее забрала скорая помощь.

В субботу она сообщила, что дышит в кислородной маске. Она жаловалась, что тяжело дышать, ей было жарко, вероятно, это поднималась температура. Ее перевели на ИВЛ. А последнее ее сообщение я получила в понедельник, 29 марта. Она попросила сказать всем родным и друзьям, что она всех любит. На этом наша связь оборвалась", – говорит Ольга.

Дедушка учительницы тяжело переживает ее смерть Facebook Татьяны Ежонковой

Сейчас дедушка Татьяны находится в больнице, у него тоже коронавирус. Переносит он инфекцию относительно легко, но врачи наблюдают за ним. Мужчина был на похоронах внучки.

"Дедушка переживает смерть Тани как потерю родного ребенка, очень тяжело", – говорит Ольга. Ухаживать за дедушкой теперь будут сестры Татьяны, он один не останется.

К сожалению, это уже не первый случай, когда от коронавируса умирают молодые украинцы. Если раньше врачи отмечали, что вирус забирает жизни пожилых людей, то теперь ситуация резко изменилась. Молодежь все чаще попадает в больницы, в реанимации. Болеют и умирают даже дети. Вирус не щадит никого...