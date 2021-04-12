Патрік Дебуа очолив Академічну раду Меморіального центру Голокосту 'Бабин Яр'

Головним стратегом та очільником Академічної ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" став засновник та президент французької організації "Яхад-ін Унум", римо-католицький священик, отець Патрік Дебуа.

Про це повідомили у пресцентрі установи. Історик Андрій Уманський стане заступником голови Академічної ради. Діяльність Патріка Дебуа будуть суроводжувати офіси в Києві та Парижі, він працюватиме в тісній кооперації з Наглядовою радою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Патрік Дебуа відомий своїми дослідженнями Голокосту від куль в Україні та інших країнах Східної Європи, які були окуповані нацистською Німеччиною в роки Другої світової війни. В результаті його роботи з'явився термін "Голокост від куль". У своїй першій книзі з однойменною назвою, опублікованій в 2008 році, він наводить численні свідчення нацистських злочинів проти єврейського населення на окупованих територіях Східної Європи, зокрема, вбивства 1,5 млн євреїв в Україні. Його праця отримала Національну єврейську книжкову премію США.

Опублікована через десять років робота "Серед білого дня" за допомогою архівних матеріалів і спогадів сусідів жертв документує масові вбивства євреїв в окупованому Радянському Союзі. Вона показує, як ці вбивства були скоєні за ідентичним сценарієм та графіком і дублювалися у всіх місцях. Вбивства не тільки не утаємничувалися, а й були здійснені серед білого дня при свідках.

На дослідження Патріка Дебуа надихнула історія його діда, який за часів Другої світової війни перебував в ув'язненні в нацистському таборі військовополонених в Раві-Руській (Україна) як французький військовополонений. Звідси він почав свої дослідження в 2002 році.

Під час своїх експедицій Дебуа розшукував місця, збирав розповіді свідків вбивств євреїв, ромів, людей з інвалідністю та інших жертв нацистів. Він також досліджував німецькі і радянські архівні матеріали. У 2004 році він заснував організацію "Яхад-ін Унум", яка продовжила ці дослідження на території Східної Європи в значно ширших масштабах і займається налагодженням діалогу між християнським та іудейським світом.

"Майже 20 років тому ми з командою почали досліджувати Голокост від куль у кожному селі, окупованому нацистами в Україні, а потім і в інших країнах. Для мене велика честь служити пам’яті та гідності євреїв, загиблих у Києві та Україні, з чудовою командою Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", – прокоментував отець Патрік Дебуа.

"Ми раді вітати на чолі Академічної ради Меморіального центру видатного дослідника Голокосту Патріка Дебуа. Отець Дебуа присвятив життя тому, щоб світ дізнався правду про трагічну загибель жертв Голокосту від куль в Східній Європі. Його внесок у справу збереження історичної пам'яті та розвитку діалогу між християнським та іудейським світом був визнаний провідними інституціями з вивчення Голокосту та відзначений багатьма урядами і релігійними лідерами світу. Вірю, що наші спільні зусилля в дослідженні Голокосту допоможуть нам зберегти пам'ять і донести історію цієї трагедії до майбутніх поколінь", – зазначив голова Наглядової ради Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Натан Щаранський.

Патрік Дебуа народився в 1955 році у Франції. Вивчав математику в університеті Бургундії. У 1978 році Дебуа працював учителем математики в Африці за дорученням французького уряду. Пізніше працював з матір'ю Терезою в Калькутті, де допомагав влаштовувати будинки для вмираючих.

У 1981 році вступив до Великої семінарії Прадо, а в 1986 році прийняв священицький сан. Отримав ступінь магістра теології в Католицькому університеті Ліона (1986) і ступінь магістра історії в Університеті Люм'єр Ліон (1991). У 1992-1999 роках отець Патрік Дебуа був секретарем з відносин з єврейськими громадами при кардиналах Альбері Декутре, Жані Баллані і Луї-Марі Білле. З 1999 по 2016 рік був директором Національної служби зі зв'язків з єврейською громадою при Конференції католицьких єпископів Франції. Є радником Ватикану з відносин з іудаїзмом.

Отець Патрік Дебуа удостоєний звання почесного доктора багатьох університетів Ізраїлю, США та Канади. Він був нагороджений Медаллю за відвагу від Центру Симона Візенталя і Гуманітарної премією Меморіального музею Голокосту США. Отримав Орден Почесного легіону – найвищу нагороду Франції за роботу, яка документує Голокост. У 2015 році Патрік Дебуа разом з "Яхад-ін Унум" почав документувати злочини ІГІЛ проти єзидів, проінтерв'ював кілька сотень єзидів, які вижили. Як професор Практики судово-медичної експертизи Голокосту, з 2016 року викладає в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.