Папа Римський зробив щеплення від коронавірусу

84-річний Папа Римський Франциск отримав вакцину від коронавірусу в середу, 13 січня.

Про це пише видання La Naсion з посиланням на інформацію джерел, близьких до верховного понтифіка. Щеплення йому зробили в перший день кампанії з вакцинації, організованої у Ватикані.

Кампанія з щеплення в мікродержаві, очолювана Директоратом охорони здоров'я та гігієни Ватикану, почалася після прибуття перших доз вакцини від Pfizer і BioNTech.

Папа Франциск став одним з перших, кому тут зробили щеплення. Він отримав першу дозу вакцини, а через три тижні отримає другу.

У 21 рік він переніс важку пневмонію, через яку довелося видалити частку правої легені. Тому вважалося зрозумілим, що понтифік буде одним з перших, кого вакцинуватимуть у Ватикані.

З міркувань конфіденційності фото процесу вакцинації не робили.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що Папа Римський у своєму Різдвяному посланні закликав світових лідерів докласти всіх зусиль, щоб доступ до вакцин від COVID-19 отримали всі, зокрема бідні верстви населення.

Франциск сказав, що вакцина – це "світло надії, яка має бути доступна всім". Крім того, понтифік застеріг народи всього світу від "замкнутого націоналізму" та "радикального індивідуалізму".