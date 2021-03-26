У Львові раптово померла 42-річна депутатка, вдова Героя АТО

У Львові в п'ятницю, 26 березня, несподівано померла Олена Пасевич – 42-річна депутатка міськради від "Європейської солідарності", викладачка Львівського інституту банківської справи.

Про це в Facebook повідомив мер міста Андрій Садовий. "Молода, любляча мама, вдова Героя АТО, волонтерка, активна захисниця інтересів учасників бойових дій, депутатка міської ради. Співчуття всім рідним і близьким", – написав він.

Як передає ZAXID.NET, попередньою причиною раптової смерті Пасевич став обрив тромбу. Медики швидкої допомоги приїхали на виклик о 19:20, але змогли лише констатувати смерть.

Жінка народилася 4 серпня 1978 у Львові. У неї залишилася 7-річна дочка і 24-річний син.

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У серпні 2014 року її чоловік, старший лейтенант ЗСУ Іван Пасевич (позивний "Батя"), загинув під час обстрілу біля села Червоне на Луганщині. Коли противник вів вогонь із "Граду", чоловік своїм тілом закрив від вибуху двох товаришів по службі, завдяки чому вони залишилися живі.

Після смерті чоловіка жінка стала радницею міського голови з питань учасників АТО/ООС і членів їх сімей. Вона активно займалася волонтерською допомогою військовим. У 2015 році стала депутаткою міської ради від "Самопомочі".

Померла депутатка Львівської міськради від "Європейської солідарності" Facebook / Олена Пасевич

Через політичні суперечності в травні минулого року вона покинула фракцію разом із чотирма своїми колегами, а в жовтні знову стала депутаткою міськради – цього разу за списком "ЄС".

Пасевич також була доценткою кафедри економіки Львівського інституту банківської справи.

Facebook / Олена Пасевич

Facebook / Олена Пасевич

Facebook / Олена Пасевич

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