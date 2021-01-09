Окупанти залишили людей без води? З'ясувалися несподівані деталі "аварії" на Донбасі

Мирослав Семенюк Суспільство 09:54, 9.01.2021 Оновлено: 10:14, 9.01.2021

Причиною аварії на водопроводі в Донецькій області стало його пошкодження, можливо, через обстріли.

Як повідомляється на сайті ДСНС, без води залишаються 5 населених пунктів (Торецьк, Залізне, Північне, Південне та частково Щербинівка), де близько 38 тис. мешканців.

8 січня бригадами КП "Компанія "Вода Донбасу" отримано гарантії безпеки та розпочато обстеження водогону у "сірій" зоні на наявність поривів, однак їх поки не виявлено.

Для забезпечення роботи місцевих котелень створено запас води.

Крім того, протягом останньої доби підрозділи ДСНС здійснили підвезення 265,8 т води, з них 36,5 т питної та 229,3 т технічної. Усього з початку робіт підвезено 579,75 т води, з них 137,5 т питної та 442,25 т технічної.

Як повідомляв OBOZREVATEL, порив діаметром 900 мм на водопроводі "Горлівка-Торецьк" трапився 4 січня.

У населених пунктах, у яких припинено централізоване водопостачання, розташовано 18 котелень, на яких є запас води, теплопостачання населення не припинено.

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