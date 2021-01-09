Оккупанты оставили людей без воды? Выяснились неожиданные детали "аварии" на Донбассе

Причиной аварии на водопроводе в Донецкой области стало его повреждение, возможно, из-за обстрелов.

Как сообщается на сайте ГСЧС, без воды остаются 5 населенных пунктов (Торецк, Железное, Северное, Южное и частично Щербиновка), где около 38 тыс. жителей.

8 января бригадами КП "Компания "Вода Донбасса" получены гарантии безопасности и начато обследование водопровода в "серой" зоне на наличие порывов, однако их пока не обнаружено.

Для обеспечения работы местных котельных создан запас воды.

Кроме того, в течение последних суток подразделения ГСЧС осуществили подвоз 265,8 т воды, из них 36,5 т питьевой и 229,3 т технической. Всего с начала работ подвезено 579,75 т воды, из них 137,5 т питьевой и 442,25 т технической.

Как сообщал OBOZREVATEL, порыв диаметром 900 мм на водопроводе "Горловка-Торецк" случился 4 января.

В населенных пунктах, в которых прекращено централизованное водоснабжение, расположены 18 котельных, на которых есть запас воды, теплоснабжение населения не прекращено.