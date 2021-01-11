Окупанти витратили мільйони на видобуток води в Криму, але це не допомогло

Окупанти в Криму вже витратили мільйони на викачування води з підземних джерел, однак це не допомогло вирішити проблему з водопостачанням.

Як повідомляють "Крим.Реалії", їхня стратегія зводиться до того, щоб забрати воду у одних регіонів і віддати її Сімферополю, який залишається в пріоритеті третій місяць.

"Ситуація залишається проблемною, незважаючи на те що на забезпечення кримчан водою чиновники витрачають мільйони рублів", – пише видання.

Видобуток підземних вод в Гагарінському парку Сімферополя. krymr.com

Так, у "Воді Криму" наприкінці грудня 2020 року двічі замовляли послуги поставки труб сталевих електрозварних для підключення 11 свердловин в селі Віліне Бахчисарайського району "в частині оперативних заходів щодо зниження втрат в мережах водопостачання Криму в рамках заходів, спрямованих на поліпшення ситуації з водопостачанням в Криму, що виникла у зв'язку з несприятливими метеорологічними умовами, зниженням запасів води у водосховищах".

Видання зазначає, що основна інформація про тендери прихована, але сліди придбання залишилися в кримській базі закупівель. За цими даними, труби для свердловин обійшлися в понад 500 тисяч рублів (понад 190 тисяч гривень) за кожну покупку.

Закупівля труб. krymr.com

Також підприємство купило трубопровідну арматуру для підключення 11 свердловин в селах Ключове і Теплівка Сімферопольського району. Ці послуги коштували ще півмільйона рублів.

Закупівля труб. krymr.com

Додаткові деталі для підключення свердловин в Віліно, Ключовому і Теплівці обійшлися ще майже в 300 тисяч рублів (113 тисяч гривень).

Закупівля деталей для підключення свердловин. krymr.com

"Таким чином, на забезпечення процесу викачування води з свердловин в Сімферопольському і Бахчисарайському районах чиновники витратили майже два мільйони рублів", – підкреслює видання.

Точки видобутку води для Сімферополя. Google Maps

Незважаючи на це, за словами так званого голови Криму Сергія Аксьонова, протягом новорічних свят надійшло понад 700 скарг на відсутність або погана якість води, а також порушення графіка подачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Інкермані за місяць повністю виснажили озеро в колишньому вапняковому кар'єрі.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що росіяни створюють інформаційний шум, намагаючись звинуватити всіх у нестачі води в Криму, однак проблеми з водопостачанням створили вони самі.