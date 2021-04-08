Новини України: Кабмін заборонив імпортувати з РФ нові товари, Зеленський вирушив на Донбас

Дар'я Дурова Суспільство 21:05, 8.04.2021 Оновлено: 21:09, 8.04.2021

В Україні в четвер, 8 квітня, розширили перелік заборонених російських товарів, а також вирішили додати ще два регіони до "червоної" карантинної зони. Тим часом глава держави терміново вирушив на Донбас.

Протягом доби сталися й інші важливі та цікаві події. Пропонуємо ознайомитись із головними новинами в добірці OBOZREVATEL:

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