Новини України: Кабмін заборонив імпортувати з РФ нові товари, Зеленський вирушив на Донбас
В Україні в четвер, 8 квітня, розширили перелік заборонених російських товарів, а також вирішили додати ще два регіони до "червоної" карантинної зони. Тим часом глава держави терміново вирушив на Донбас.
Протягом доби сталися й інші важливі та цікаві події. Пропонуємо ознайомитись із головними новинами в добірці OBOZREVATEL:
Кабінет міністрів України додав 24 групи товарів у список заборонених для імпорту з РФ. Під обмеженнями, крім іншого, харчові продукти, побутова хімія та ін.
Запорізька та Хмельницька області повинні перейти в "червону" зону, вирішила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та НС. Нові правила там почнуть діяти вже з 9 квітня.
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель у телефонній розмові з главою Кремля Володимиром Путіним зажадала, щоб РФ припинила нарощувати озброєння біля східного кордону України.
Президент Володимир Зеленський відбув із робочою поїздкою на Донбас через загострення на фронті.
У Волинській області у смертельній ДТП із мотоциклом Viper загинула 15-річна дівчина, а її 13-річна сестра отримала травми.
У зоні бойових дій на сході України було вбито 22-річного воїна ЗСУ Дениса Юшка з Миколаївської області.