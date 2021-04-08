Новости Украины: Кабмин запретил импортировать из РФ новые товары, Зеленский отправился на Донбасс

Дарья Дурова Общество 21:05, 8.04.2021 Обновлено: 21:09, 8.04.2021

В Украине в четверг, 8 апреля, расширили перечень запрещенных российских товаров, а также решили добавить еще два региона к "красной" карантинной зоне. Тем временем глава государства срочно отправился на Донбасс.

В течение суток произошли и другие важные и интересные события. Предлагаем ознакомится с главными новостями в подборке OBOZREVATEL:

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