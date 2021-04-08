Новости Украины: Кабмин запретил импортировать из РФ новые товары, Зеленский отправился на Донбасс
В Украине в четверг, 8 апреля, расширили перечень запрещенных российских товаров, а также решили добавить еще два региона к "красной" карантинной зоне. Тем временем глава государства срочно отправился на Донбасс.
В течение суток произошли и другие важные и интересные события. Предлагаем ознакомится с главными новостями в подборке OBOZREVATEL:
Кабинет министров Украины добавил 24 группы товаров в список запрещенных для импорта из РФ. Под ограничениями, кроме прочего, пищевые продукты, бытовая химия и др.
Запорожская и Хмельницкая области должны перейти в "красную" зону, решила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧС. Новые правила там начнут действовать уже с 9 апреля.
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным потребовала, чтобы РФ прекратила наращивать вооружение возле восточной границы Украины.
Президент Владимир Зеленский отправился с рабочей поездкой на Донбасс из-за обострения на фронте.
В Волынской области в смертельном ДТП с мотоциклом Viper погибла 15-летняя девушка, а ее 13-летняя сестра получила травмы.
В зоне боевых действий на востоке Украины был убит 22-летний воин ВСУ Денис Юшко из Николаевской области.