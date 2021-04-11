Новини України: оприлюднено перехоплення по збитому МН17, а "червоною" стала ще одна область

Олексій Тітофф Суспільство 21:19, 11.04.2021 Оновлено: 21:20, 11.04.2021

У Нідерландах оприлюднено перехоплення розмов підозрюваного в збитті МН17 над Донбасом, а Харківська область увійшла в "червону" зону карантину.

У неділю, 11 квітня, відбулися й інші важливі події. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з найбільш значущими і цікавими новинами за добу:

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