Новости Украины: обнародован перехват по сбитому МН17, а "красной" стала еще одна область

Алексей Титофф Общество 21:19, 11.04.2021 Обновлено: 21:20, 11.04.2021

В Нидерландах обнародован перехват разговоров подозреваемого в сбитии МН17 над Донбассом, а Харьковская область вошла в "красную" зону карантина.

В воскресенье, 11 апреля, произошли и другие важные события. OBOZREVATEL предлагает читателям ознакомиться с самыми значимыми и интересными новостями за сутки:

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