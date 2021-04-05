Новини України: в Києві злетіли ціни на таксі, готуються переговори щодо Донбасу без Путіна

Дар'я Дурова Суспільство 21:24, 5.04.2021 Оновлено: 21:28, 5.04.2021

В Україні в понеділок, 5 квітня, злетіли ціни на таксі в столиці через обмеження роботи громадського транспорту, а в Молдові затримали першого підозрюваного у викраденні українського судді Миколи Чауса.

OBOZREVATEL зібрав найважливіші та найцікавіші події, які відбулися за добу:

  • Поліція міста Дубай (ОАЕ) заарештувала групу молодих дівчат, які повністю оголеними позували на балконі готелю Dubai Marina. Серед них 11 українок – із Києва, Жашкова, Запоріжжя.

  • У ЗМІ з'явилася інформація, що найближчим часом президент Володимир Зеленський, глава Франції Еммануель Макрон і канцлерка Німеччини Ангела Меркель проведуть переговори щодо Донбасу без участі російського лідера Володимира Путіна.

  • У Києві через заборону користуватися громадським транспортом без спеціальних перепусток ціни на таксі зросли в 2-4 рази. Служби автоматично переглянули свої тарифи, виходячи з підвищеного попиту.

  • У мережі показали відео концерту "Вечірнього кварталу" в Авдіївці, де актори студії "Квартал 95" засвітилися без масок і не дотримувалися дистанції. Незважаючи на пандемію коронавірусу, вони фотографувалися і спілкувалися із шанувальниками.

  • Правоохоронці Молдови спіймали першого підозрюваного у викраденні Чауса. Крім того, вони виявили транспортні засоби, які використовувалися в операції, та встановили коло інших причетних осіб.

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