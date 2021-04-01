Новини України: стартував весняний призов, а в зоні ООС поранили українського воїна

Дар'я Дурова Суспільство 21:01, 1.04.2021 Оновлено: 21:28, 1.04.2021

В Україні в четвер, 1 квітня, було поранено одного українського захисника на Донбасі, а також розпочався весняний призов в армію, який триватиме до червня включно.

За добу в країні відбулися й інші значущі події. Читайте головні новини дня в добірці OBOZREVATEL:

  • У зоні ООС знову зафіксували порушення "перемир'я" з боку збройних формувань Росії. Один український воїн унаслідок обстрілу отримав поранення.

  • 1 квітня – дата початку нового призову в армію. Уряд встановив, що виконати обов'язок перед державою повинні ще 14 246 осіб, більшість з яких поповнить лави Збройних сил України.

  • КМДА дала інструкцію, як у столиці отримати спеціальне проїзне посвідчення для користування транспортом у локдаун. Для цього керівники підприємств і організацій повинні надіслати лист на ім'я директора Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради.

  • Президент Володимир Зеленський відреагував на скупчення військ Росії в окупованому нею Криму та поблизу українського кордону, назвавши це "грою м'язами".

  • Рада національної безпеки та оборони призначила нове засідання на 2 квітня.

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