Новости Украины: стартовал весенний призыв, а в зоне ООС ранили украинского воина

Дарья Дурова Общество 21:01, 1.04.2021 Обновлено: 21:28, 1.04.2021

В Украине в четверг, 1 апреля, был ранен один украинский защитник на Донбассе, а также начался весенний призыв в армию, который продлится до июня включительно.

За сутки в стране произошли и другие значимые события. Читайте главные новости дня в подборке OBOZREVATEL:

  • В зоне ООС снова зафиксировали нарушения "перемирия" со стороны вооруженных формирований России. Один украинский воин в результате обстрела получил ранения.

  • 1 апреля – дата начала нового призыва в армию. Правительство установило, что отдать долг государству должны еще 14 246 человек, большинство из которых пополнит ряды Вооруженных сил Украины.

  • КГГА дала инструкцию, как в столице получить специальное проездное удостоверение для пользования транспортом в локдаун. Для этого руководители предприятий и организаций должны прислать письмо на имя директора Департамента транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета.

  • Президент Владимир Зеленский отреагировал на скопление войск России в оккупированном ею Крыму и вблизи украинской границы, назвав это "игрой мускулами".

  • Совет национальной безопасности и обороны назначил новое заседание на 2 апреля.

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