Новини України: стартував весняний призов, а в зоні ООС поранили українського воїна

В Україні в четвер, 1 квітня, було поранено одного українського захисника на Донбасі, а також розпочався весняний призов в армію, який триватиме до червня включно.

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У зоні ООС знову зафіксували порушення "перемир'я" з боку збройних формувань Росії. Один український воїн унаслідок обстрілу отримав поранення.

1 квітня – дата початку нового призову в армію. Уряд встановив, що виконати обов'язок перед державою повинні ще 14 246 осіб, більшість з яких поповнить лави Збройних сил України.