Новини України: на Донбасі загинули воїни ЗСУ, влада домовилася про вакцину Pfizer

Дар'я Дурова Суспільство 21:19, 6.04.2021 Оновлено: 21:22, 6.04.2021

Україна у вівторок, 6 квітня, втратила ще двох захисників на Донбасі, а влада домовилася про поставки до країни 10 млн доз вакцини проти коронавірусу від Pfizer.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам ознайомитись із найважливішими подіями дня:

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов і президент Володимир Зеленський повідомили, що країна в 2021 році отримає велику партію вакцини від COVID-19 виробництва компанії Pfizer. Перша поставка запланована вже в найближчі місяці.

  • У зоні бойових дій на сході України загинули два воїни ЗСУ. Крім того, стало відомо про смерть третього бійця, який зник ще 3 квітня. Його тіло передали українській стороні російсько-окупаційні війська.

  • У Харківській області двоє чоловіків-офіцерів влаштували стрілянину просто в купе вагона пасажирського потяга, що прямував із Костянтинівки до Києва.

  • Журнал Forbes опублікував список найбагатших людей світу. До цього переліку потрапили сім українців.

  • У МЗС уточнили, що поліція Дубая затримала не 11, а 12 громадянок України за участь в оголеній фотосесії на балконі фешенебельного готелю.

  • НАБУ затримало Юрія Зонтова – брата голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка – під час спроби отримати 100 тисяч доларів хабаря.

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