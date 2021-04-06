Новости Украины: на Донбассе погибли воины ВСУ, власти договорилось о вакцине Pfizer

Дарья Дурова Общество 21:19, 6.04.2021 Обновлено: 21:22, 6.04.2021

Украина во вторник, 6 апреля, потеряла еще двух защитников на Донбассе, а власти договорилось о поставках в страну 10 млн доз вакцины против коронавируса от Pfizer.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям ознакомится с самыми важными событиями дня:

  • Министр здравоохранения Максим Степанов и президент Владимир Зеленский сообщили, что страна в 2021 году получит большую партию вакцины от COVID-19 производства компании Pfizer. Первая поставка запланирована уже в ближайшие месяцы.

  • В зоне боевых действий на востоке Украины погибли два воина ВСУ. Кроме того, стало известно о смерти третьего бойца, который пропал еще 3 апреля. Его тело передали украинской стороне российско-оккупационные войска.

  • В Харьковской области двое мужчин-офицеров устроили стрельбу прямо в купе вагона пассажирского поезда, следовавшего из Константиновки в Киев.

  • Журнал Forbes опубликовал список самых богатых людей мира. В этот перечень попали семь украинцев.

  • В МИД уточнили, что полиция Дубая задержала не 11, а 12 гражданок Украины за участие в обнаженной фотосессии на балконе фешенебельного отеля.

  • НАБУ задержало Юрия Зонтова – брата председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка – при попытке получить 100 тысяч долларов взятки.

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