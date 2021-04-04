Новини України: розкрито нові деталі переговорів Зеленського з Байденом, а Кравчук висунув ультиматум росіянам у ТКГ

Олексій Тітофф Суспільство 07:47, 4.04.2021 Оновлено: 07:48, 4.04.2021

За минулу добу, 3 квітня, в Офісі президента розповіли нові подробиці переговорів президента Володимира Зеленського з лідером США Джо Байденом. Також Леонід Кравчук висунув ультиматум росіянам в ТКГ.

OBOZREVATEL підготував добірку і інших важливих новин за 3 квітня:

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