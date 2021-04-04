Новости Украины: раскрыты новые детали переговоров Зеленского с Байденом, а Кравчук выдвинул ультиматум россиянам в ТКГ

Алексей Титофф Общество 07:47, 4.04.2021 Обновлено: 07:48, 4.04.2021

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Офисе президента рассказали новые подробности переговоров президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом. Также Леонид Кравчук выдвинул ультиматум россиянам в ТКГ.

OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 3 апреля:

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