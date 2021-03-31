Новини України: Київ посилив локдаун, а РФ не захотіла "тиші" на Донбасі

Дар'я Дурова Суспільство 21:44, 31.03.2021 Оновлено: 22:01, 31.03.2021

В Україні в середу, 31 березня, оголосили про рішення посилити правила локдауну в Києві, а Росія не погодилася на пропозицію України в ТКГ забезпечити дотримання режиму "тиші" на Донбасі.

Цього дня відбулися й інші важливі події. Які саме – читайте в добірці новин OBOZREVATEL:

  • Із понеділка, 5 квітня, столиця вирішила зачинити всі школи і дитячі садки, а громадський транспорт – і наземний, і метро – стане працювати за спеціальними перепустками. Про інші нові правила читайте тут.

  • Делегація України в Тристоронній контактній групі запропонувала з 00:00 1 квітня забезпечити дотримання повного та всеосяжного збереження режиму припинення вогню на Донбасі. Ініціатива не знайшла підтримки з боку російської делегації.

  • Народна депутатка від фракції "Слуга народу" Анна Колісник потрапила у скандал – у телефонному листуванні вона заявила, що "треба звалювати з цієї країни".

  • Підозрюваного у вбивстві 19-річної студентки Львівського національного університету імені Івана Франка Дарії Косенок затримали в одному з хостелів курортного селища Східниця, де він переховувався. З'явилися подробиці страшного злочину.

  • На території тимчасово окупованого Криму, а також недалеко від Ростова-на-Дону помітили величезні колони російської військової техніки й артилерії.

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