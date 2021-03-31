Новости Украины: Киев ужесточил локдаун, а РФ не захотела "тишины" на Донбассе

Дарья Дурова Общество 21:44, 31.03.2021 Обновлено: 22:01, 31.03.2021

В Украине в среду, 31 марта, объявили о решении ужесточить правила локдауна в Киеве, а Россия не согласилась на предложение Украины в ТКГ обеспечить соблюдение режима "тишины" на Донбассе.

В этот день произошли и другие важные события. Какие именно – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:

  • С понедельника, 5 апреля, столица решила закрыть все школы и детские сады, а общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам. О других новых правилах читайте тут.

  • Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе предложила с 00:00 1 апреля обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе. Инициатива не нашла поддержки со стороны российской делегации.

  • Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Колесник попала в скандал – в телефонной переписке она заявила, что "нужно сваливать из этой страны".

  • Подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Львовского национального университета имени Ивана Франко Дарьи Косенок задержали в одном из хостелов курортного поселка Сходница, где он скрывался. Появились подробности жуткого преступления.

  • На территории временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Ростова-на-Дону были замечены огромные колонны российской военной техники и артиллерии.

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