Новости Украины: Киев ужесточил локдаун, а РФ не захотела "тишины" на Донбассе

В Украине в среду, 31 марта, объявили о решении ужесточить правила локдауна в Киеве, а Россия не согласилась на предложение Украины в ТКГ обеспечить соблюдение режима "тишины" на Донбассе.

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