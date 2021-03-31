Новости Украины: Киев ужесточил локдаун, а РФ не захотела "тишины" на Донбассе
В Украине в среду, 31 марта, объявили о решении ужесточить правила локдауна в Киеве, а Россия не согласилась на предложение Украины в ТКГ обеспечить соблюдение режима "тишины" на Донбассе.
В этот день произошли и другие важные события. Какие именно – читайте в подборке новостей OBOZREVATEL:
С понедельника, 5 апреля, столица решила закрыть все школы и детские сады, а общественный транспорт – и наземный, и метро – станет работать по специальным пропускам. О других новых правилах читайте тут.
Делегация Украины в Трехсторонней контактной группе предложила с 00:00 1 апреля обеспечить соблюдение полного и всеобъемлющего сохранения режима прекращения огня на Донбассе. Инициатива не нашла поддержки со стороны российской делегации.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Колесник попала в скандал – в телефонной переписке она заявила, что "нужно сваливать из этой страны".
Подозреваемого в убийстве 19-летней студентки Львовского национального университета имени Ивана Франко Дарьи Косенок задержали в одном из хостелов курортного поселка Сходница, где он скрывался. Появились подробности жуткого преступления.
На территории временно оккупированного Крыма, а также недалеко от Ростова-на-Дону были замечены огромные колонны российской военной техники и артиллерии.