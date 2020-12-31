Українці перед Новим роком "атакували" супермаркети. Фото та відео черг

У середу, 30 грудня, в Україні виросли величезні передноворічні черги в магазинах і супермаркетах.

Відповідні фото та відео почали з'являтися з різних міст. Так, в Одесі в супермаркеті мережі МЕТРО спостерігалася тиснява. Про це повідомив Telegram-канал "Думская" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як видно на кадрах, знятих біля кас супермаркету, багато одеситів набили свої візки продуктами і при цьому порушували карантин – не дотримувалися дистанції, а також носили маски під носом.

Про схожу ситуацію в МЕТРО у Вінниці написав у Facebook Олександр Гром. Судячи з його посту, черги в супермаркеті утворилися ввечері 30 грудня.

"Натовп голодного зубожілого народу, який може дозволити собі лише піввареника у велике свято, з масками на підборіддях, на лобі, на шиях (зрідка на носі і роті) з повними возиками продуктів і бухла вовтузиться по залу, штовхаючи одне одного, біля кас утворюють черги по 50 метрів", – з гумором описав ситуацію він.

Кореспондентка ТСН пожартувала, що в Києві черги можна було оцінити в 12 із 10 балів. Вона розповіла, що більшість покупців брали візки, мало хто скупався з невеликими кошиками.

Парковки біля київських супермаркетів були забиті, знайти вільне місце було важко.

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