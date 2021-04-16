Сьогодні текст швидше для жителів ОРДЛО, ніж для України. Знаю, там читають, особливо зараз, коли на "кордоні" ОРДЛиніі і РФ, купа бажаючих на виїзд з речами, в повітрі пахне соляркою від танкыв, що заходять з РФ і перегаром місцевих жителів, що знімають стрес.

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Если у нас пророссийские СМИ-блогеры-аналитики с запоребрековыми донатами, разгоняют панику "скоро начнется война и Россия на нас нападет, вон сколько стянули, мы все умрем", то в ОРДЛО другая песня — "скоро Украина начнет войну, нападет на республики и Россию, вон сколько НАТО стянули, мы все умрем". Поэтому из ОРДЛО первыми выехали и вывезли семьи чиновники-милиция-прокуратура-суд, потом потянулся бизнес, и вот, население, кто имеет на РФ работу или родню, тихо, чтобы не вызывать панику, выезжает рано утром к границе.

Города опустели и помрачнели. В воздухе уже нет бравого "на Киев за два дня", так как первые ходильцы на Киев, ведут себя тихо и спокойно на городских кладбищах, рядом с могилками "номер такой-то", не оправдавших ожидания родни "ихтамнетов".

Вот, что интересно, на публику столько победобесия, и "Россия нас защитит", а как только РФ начала активно вводить в ОРДЛО дополнительные ресурсы и приглашать ОРДЛынцев в ряды "армии", чтобы "на Киев-на Берлин", из ОРДЛО ту же поплыли обозы.

Разъехались все владельцы бизнеса, уже оквартирившиеся в Харькове, Киеве, Львове, Одессе. И, самое интересное, что вот те, кто в ОРДЛО голосит: "Одесса-русский город", противостояние РФ-Украина предпочитают пережить в той же Одессе, надеясь, что там его не зацепят "русские птички". Ну, вот парочку попов из ОРДЛО, быстро переехавших в Одессу переждать, я знаю.

Все чаще любители "республик" и русского мира, предпочитают очередную острую фазу войны переждать далеко в тылу, укро-хунты, возле НАТО. Бравады в ОРДЛО в части ожидания очередной острой фазы войны особо не наблюдается.

Редкие ура-патриоты РФ или "республики", из пенсионеров, которые все еще верят в "великая победа, ссср, россия, кузькина мать", как-то пытаются писать и возносить РФ "Киев за два дня". Но, от них отворачиваются, и они уже раздражают.

Но, вот что интересно. Как только тем, кто мечтает "Киев за два дня", "Россия захватит и разбомбит Украину" тихо говоришь — "а где вы будете получать пенсию, если Станица –республика, Харьков — республика, Одесса, Николаев, Херсон, да и если Украины вообще не будет, а как же украинская пенсия", они как-то начинают оседать и суетится.

На этом вопросе люди давятся своим победобесием, глаза начинают нервно дергаться по сторонам в поисках ответа. Не находят, и в них появляется паника. Тогда особь выдает "так, а куда пенсии денутся, должны-обязаны, Россия ж заставит, ну, или заплатит". От таких идиотов в ОРДЛО уже бегут, как от чумных. Именно это народ восторженно обещал друг другу в 2014-м: "та куда оно все денется, будет пенсия, уголь, все, как раньше, но только будет РФ и паспорта граждан РФ и все будет в рублях".

Нет особой бравады и у тех, кто был в "ополчении", воевал, знает ситуацию. Они говорят правду людям, но их мало, кто слушает. Правда экс и нынешних местных ополченцев (коллаборационисты из "народной милиции", воюющие на стороне оккупанта) проста — ВСУ уже не те, что были в 2014-м, Украина умеет воевать, группироваться, и ей есть что защищать — земля, работа, пенсии, зарплаты. У Украины международная поддержка. А ОРДЛО, все еще зависит от личной жадности и 2-х пенсий, которые они потерять бояться.

Те, кто в ОРДЛО полон бравады и дурости, диванные яжематери и яжежены, все еще мечтающие пабагатому за счет "поедешь, возьмешь Киев, там много квартир и золота". Истерия в ОРДЛО "Украина нападет" разыгрывается по всем канонам информационной войны: обстрелы своих территорий под видом ВСУ, поиск удачных для картинки трупов (как это было с мальчиком, который подорвался на снаряде, принесенном во двор дедушкой).

Каждый день информационное пространство ОРДЛО заполняется "вот-вот нападут". И вот здесь, очень важный для нас нюанс. Если мы помним, то с 2014-го года ОРДЛО-СМИ хором пели "гражданская война" и "Украина напала на Донбасс, русских здесь нет".

Сегодня ОРДЛО поет "идет война между США и Россией", забыв про нарратив "гражданская война". Ей в этом помогают и украинские политики, смело заявляя "Байден обязан", "Великобритания должна", так же по русской кальке меняя градус с "Россия -страна оккупант" на "идет война между США и Россией". Кураторы этих информационных игр одни и те же, донаты политикам идут с российских карт, поэтому не стоит слишком сильно верить всему, где написано "украинский". Не стоит забывать, что война у нас гибридная.

"Республики" впервые за 7 лет не скрывают, что за ними стоит Россия, управляются они Россией и воюет с Украиной РФ. Ну, хоть что-то. Хоть о "гражданской войне" забыли и начали говорить правду, и это хорошо. Ведь сейчас поток информации "Россия нас защитит" смело можно брать для судебных дел и международных расследований преступлений РФ.

И чем больше азарта и запугивания со стороны РФ и ОРДЛО-СМИ населения, тем больше правды они выдают на-гора: захватим, уничтожим, геноцид так геноцид, ввели, вводим и будем вводить, "армия республик" контролируется и управляется армией РФ.

Молодцы! Больше текстов. Больше фото. Больше интервью! Ну, хорошо. Допустим завтра "великий освободительный поход республик" или же "наступление РФ на НАТО и Украину". Допустим! И что дальше?

То есть да, да и тысячу раз да, мои неуважаемые "народы Донбасса", если вас выпустить на свободу, вы же построите свой гадюшник во всех уголках, куда сможете дотянутся и везде будет вот эта гетто-дыра, под названием "наваросия", которую вы так хвалите, всеми силами старясь ее покинуть. Но, думать, оно не в стиле. Они давно гордятся тем, что они не "свидомые", как мы, забывая, что свідомий, значит, разумный. То есть гордятся своей тупостью и деградацией.

И вот сейчас в ОРДЛО очень часто слышно "мы не этого хотели — нас обманули" именно от тех, кто не думал. Кто не задавал себе вопросы, что дальше. Кто жил пропагандой, алчность и мечтой забрать и расстрелять, стырив что-то себе, предварительно обтерев кровь. И вот "народы Донбасса" построили "лнр" и "днр", гордо заявили, что они "страны", заговорили про закон и конституцию. Замечательно!

Напомню, что все, кто имеет "паспорт лнр и паспорт днр", являются гражданами этих "республик" и, соответственно, военнообязанными гражданами.

Поэтому, если завтра труба РФ и "республик" позовет своих граждан в поход на "Джавелины" и ВСУ, вы, неуважаемые наваросы, обязаны туда идти. Вот пряменько туда, по минному полю, в вон тот пристрелянный лесочек и чуть-чуть левее, где очень даже удобненько вас снять, причем со спины. Ага, именно со спины, ведь войска РФ будут стоять сзади вас, чтобы посмотреть, как это — "утилизация ваты".

Ведь все "граждане республики" обязаны и должны исполнить свой гражданский долг перед "республикой". Как нет? А кто за вас воевать будет, Вася? А почему это русский Вася должен за вас воевать? За свободу каких-то непонятных им "республик", которые не есть частью его великой родины России?

Да вот и вы сами днями говорили, что "русских здесь нет и идет гражданская война", а теперь "пусть русские воюют". Да, что ж это такое делается, а? Русского ни в чем не повинного Васю, да на войну гнать во имя "наваросии", которой нет на глобусе РФ. Вот, из-за таких трусливых наваросов про русских потом же плохо говорят.

Все эти годы в "армию" "республик" брали по контракту и добровольно. Призыва не было. Русских войск и добровольцев, которые приезжали мародерить и куражится, хватало с головой, и "наваросов — народ Донбасса" сильно к военному делу не привлекали. Хочешь зарабатывать убивая — вот тебе контракт в "народную милицию". Не хочешь, да кто ж тебя заставит.

ОРДЛынцы привыкли к этому, как и к мысли, что Россия должна и обязана за них умирать, убивать, кормить, платить, лелеять. Поэтому о таких высоких материях, как гражданский долг не думали. Неожиданности начались у тех, кто получил паспорт гражданина РФ по упрощенной процедуре. Их начали призывать на военные сборы и в армию РФ.

Крымчане пошли служить в армию РФ, поехали на Дальний Восток и в Сирию, встретились с дружелюбными абхазцами, в общем, как могли, так и отрабатывали во всех интересных позах, возвращение в родную гавань. Пример крымчан не остудил каменную голову донбасцев и те, махнули рукой, мол, у нас так не будет. То есть, повторили свой же опыт 2014-го, когда убеждали себя, как оно будет, когда "Донбасс-Россия". Рисовали себе симулякры молочно-кисельных триколорадных рек, текущих из сисечек Путина долларовой патокой.

Поэтому слово "призыв" пропустили мимо ушей и снова залопотали – "хуже не будет, та не должны, да Путин не даст". Поэтому еще раз медленно, осознавая уровень конституционной безграмотности: каждый гражданин своей страны обязан исполнить гражданский долг налогами, службой в армии и прочими гражданскими обязанностями.

Назвался "республикой", получил "паспорт", полезай-ка ты в гробик. Родина любит тебя мертвого, сынок! Поэтому, если прошлые призывы в армию в ОРДЛО проходили легко и непринужденно: контракт, не пришел — забыли. То в этом году, все по-взрослому. Закрытие границ для выезда военнообязанных, мгб у порога, повестки, уголовная ответственность за уклонение, забор призывников с работы и прочие "плюшки".

Население возопело — доколе! И бросилось врассыпную. Это все, что нужно знать о желании "народов Донбасса" воевать, служить, исполнять свой гражданский долг. А еще их отношение к российским срочникам-призывникам, которых сейчас массово организованно прислали на передовую: "подох Максим, да и черт с ним".

Цитата лидера ОРДЛынских боевиков: "Необходимость всеобщего призыва в ЛДНР назрела давно — Ходаковский".

Как по мне, так отличное интервью. "Народы Донбасса" так сильно настроены быть "республикой", и защищать ее от злых укро-НАТОвцев, что их испугала такая банальная вещь, как призыв в армию.

И вы хотите сказать, что это общество способно воевать, наступать, погибать во имя "наварасии" или "республики"? — нет. Поэтому я напоминаю всем паникерам и самим "народам Донбасса": жители ОРДЛО в их пророссийском числе готовы идти "на Киев" только в одном случае — мародерить, после того, как на Киев пойдут граждане РФ. "Народы Донбасса" не готовы воевать с Украиной. Ни в их пророссийской части, ни в их "республиканской" части, ни в какой.

Призыв в ОРДЛО не проводили, чтобы не распугать жителей, чтобы люди призывного возраста не выехали раньше времени из ОРДЛО.

Жители ОРДЛО не готовы воевать с Украиной в рядах армии РФ. Жители ОРДЛО хотят. Чтобы Украину завевала РФ для них, но без их участия. Жители ОРДЛО готовы быть наблюдателями, готовы разжигать ненависть к Украине и поддерживать ее горение, но не готовы воевать против злых укров. А вот смотреть на то, как горят русские танки и гибнут русские солдаты, жители ОРДЛОготовы смотреть годами. Я пишу исключительно про тех, кто "наварас", "народ Донбасса", пророссийский или "какаяразничный" житель ОРДЛО.

Но, есть и нюанс и в проукраинской среде жителей ОРДЛО. Здесь тоже, поддерживая "Донбасс-Украина" не готовы выехать в мирные части Украины и пойти воевать, освобождая свой край. Призывы и обиды из ОРДЛО, в том числе и военнообязанных жителей, звучат все чаще и все злее "скорее нас освобождайте".

А меня все чаще беспокоит вопрос, вот, например, мой знакомый из проукраинской среды Донецка, бизнесмен, платит налоги в "днр", имеет "паспорт днр", чтобы, как он меня убеждает, "выжить в условиях оккупации, когда его бросила там Украина и не освобождает". Вот он военнообязанный. Не призывник, а "запас" и их тоже всех поставили на военный учет в ОРДЛО. Если завтра наступление на мирные части Украины, и его вызовут из "резерва", как он поступит? Ведь границы РФ для выезда из ОРДЛО закрыла для военнообязанных уже на 70% (то есть выпускает тех, кто ездит за товаром на РФ, работает там). С 20-го апреля есть информация о полном закрытии границ РФ для выезжающих из ОРДЛО. Впускать в мышеловку будут всех, но никого не выпустят.

1 апреля 2021 года ОРДЛО начался призыв в армию "граждан республик" 1994−2003 годов рождения. Сын моей кумы — боже, а как они голосовали, уже постит фотки из Москвы. Успел выехать, хвастается он.

Ну, и не много новостей из среды военнослужащих ОРДЛО.

Цитата из соцсетей ОРДЛО :

"Убийства среди военнослужащих уже как норма! Сегодня решил рассказать об одном случае которые произошел в конце января этого года! И о котором стало известно в связи с раскрытием этого жуткого преступления! Итак, в н.п. Золотое-5 был обнаружен труп Тищенко Дениса Васильевича, 02.12.1978 г.р. который, согласно заключений судмедэксперта, погиб в результате полученной закрытой тупой травмы шеи!

Само тело в период обнаружения находился на заднем сидении автомобиля "нива", который как в дальнейшем выяснилось предлежал военнослужащему Коваленко Владимиру Николаевичу, 1967 г.р., который до недавнего времени проходил службу в составе вч 69647 НМ ЛНР.

В ходе проведения следственно-розыскных мероприятий было установлено, что убийство совершил некий военнослужащий НМ ЛНР Каталевский Анатолий Викторович, 1961 г.р., который спустя некоторое время был задержан вместе Коваленко В.Н.

Согласно версии следователей, во время распития алкогольный напитков между Каталевским А.В. и Тищенко Д.В. возник бытовой конфликт, который в дальнейшем перешел в драку. Согласно показаний Коваленка В.Н. он изначально питался разнять противников, однако во время этого Каталевским А.В. был нанесен смертельный удар в область шеи.

С целью избавится от трупа, Каталевский А.В. поручил Коваленку В.Н. отвести и спрятать труп. В связи с этим, тело Тищенка Д.В. без верхней одежды и обуви поместили на заднее сидение автомобиля, и после наступления глубокой ночи собирались вывезти в лес. Однако, в связи с огромным количеством алкоголя в крови оба уснули и их автомобиль был обнаружен утром жителями поселка. Вот такая вот история…. Я смотрю, что с каждым годом у нас все меньше и меньше остается человеческих качеств и чувств… Мы становимся все злее и злее и что самое печальное, что все свое зло мы направляем на своих близких и родных! Мы сильно изменились за годы войны… очень сильно"…

Для улучшения качества призыва "депутаты народного совета лнр" в ходе пленарного заседания рассмотрели в первом и втором чтениях и приняли "закон" "О внесении изменений в Кодекс ЛНР об административных правонарушениях".

По мнению депутатов, старые рычаги воздействия перестали работать, что существенно затрудняет работу военных комиссариатов. Поэтому они и приняли такой закон, который увеличит штрафы за "правонарушения в сфере воинского учета".

"500–3000 руб. за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету, уклонение от медицинского обследования. Такой же штраф грозит тем, кто умышленно испортил или выкинул документы воинского учета, например, повестку и т. д. 1000–5000 руб. – наказание для тех, кто скроет сведения о гражданах, которые состоят или обязаны состоять на воинском учете. 1000–3000 руб. за непредставление в военный комиссариат или иной орган, осуществляющий воинский учет, списков граждан, которые подлежат первоначальной постановке на воинский учет, не оповещение граждан о вызове их по повестке".

Я считаю, что это замечательно и даже чудесно. Ну, вот как еще научить "навараса" любить построенную им, или его родителями-идиотами, "республику"? Как научить людей думать? Как им еще втемяхнуть в мозг, что каждый их голос, каждый их выбор-это их ответственность, и прежде всего за себя. И став "гражданами республики" они обязаны и должны этой самой "республики" отдать все, включая жизнь.

Да, вот еще, в приказах о призыве сказано, что "ой, не паникуйте, призовем только 200 человек", и это реально интересно, как? Как можно призвать 200 человек из всех рожденных в 1993-2003 года, это что за неравенство? Одного призовут, второго нет? А как будут отбирать? В ОРДЛО же заявлен триллионтриллиардов населения, как всего 200 человек на "республику"?

Или в ОРДЛО нет достаточного количества молодых людей и именно поэтому так тщательно скрывают данные переписи или…

А вот о втором "или" дальше. Пасечником (главтеррорист ОРЛО) подписан еще один "закон", который сильно не афишируется "О проведении в апреле – сентябре 2021 года обязательного обучения по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в Народной милиции Луганской Народной Республики". Цитирую:

"Постановляю: 1. Провести с 01.04.2021 по 30.09.2021 мероприятия по обязательному обучению по военно-учетным специальностям солдат и сержантов в Народной милиции Луганской Народной Республики граждан мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете, и не пребывающих в запасе, за исключением граждан, указанных в статье 25 Закона, в количестве 200 человек. 2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования".

Что это значит? А это значит, что не будет никакого "уменьшенного списка" и 200 несчастных — вот знаковое же число призывников, да? груз "200" готовят, прямо и красочно об этом заявив и загребут в "армию" всех, кто может стрелять и бегать.

Назвали это "обучение военным специальностям", но на самом деле, в ОРДЛО попросту формируют боевые отряды для передовой, вводя людей в заблуждение. И, как правило, о том, что он будет обучаться военным специальностям на фронте, стреляя по Украине, человек узнает уже на позициях.

"Обучения" на фронте для "граждан республик" военным специальностям в ОРДЛО планируют с 1 апреля 2021 года по 30 сентября 2021 года. Закрытие границ "ОРДЛО-РФ" планируется с 20-го апреля 2021 года на неопределенный период.

Ну, что ж, подведем итог: за все нужно платить, товарищи "наварасы и народы Донбасса".

В 2014-м крик "Донбасс-Россия" и "Путин введи" издаваемый критическим большинством жителей Донбасса дал РФ, стране оккупанту, нужную картинку "нас там ждут". А потом, как там у вас в песне "ах, какой был резонанс, как мы все голосовали"?

Вот, только не кто-то, а вы сами себя…обидели! В общем, в ОРДЛО формируется "груз 200" из молодых да бойких. В ОРДЛО прибыло несколько десятков ядреных пропагандистов, как в 2014-м, когда все обстрелы и провокации снимали раша-тв и истерично орали "укры".

В ОРДЛО будет разыгран кровавый сценарий: РФ сравняет пару городов с уровнем угольных пластов, постарается обвинить Украину, но… это не 2014-й, все уже давно все поняли. В 2014-м убийством и расстрелом городов Донбасса РФ поднимала людей на войну против Украины, и опять повторяет тот же сценарий. И, вот, знаете, мне не жалко. Не эмпатично. Мне индифферентно. Ведь за все нужно платить.

В 2014-м с криком "забрать и поделить" критическое большинство жителей Донбасса мечтало решить, и решало, свои проблемы за счет других людей и их жизней, да и на другие города Украины здесь поглядывают исключительно через призму "разграбить". Подняв флаги РФ, жители ОРДЛО сами построили себе гетто. И теперь они зависят от своих кремлевских кураторов. Захотят кураторы-дадут денег и гуманитарку, не захотят-не дадут. Вот, выберут 200 смертников из "граждан республик" и… готов "груз 200" для красивых съемок фильма про "укро-карателей".

И все это носит название – цена. Цена, которую люди платят за свои решения, цена, которую дети заплатят за решения взрослых. "Мы будем защищать Донбасс до последнего жителя", — как-то сказал Путин. Мне жаль, что донбасяне так и не поняли черного сарказма этой фразы.

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