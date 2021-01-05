COVID-статистика в Україні бреше: хворим не роблять тестів, вони 'чекають смерті' вдома. Розповідь лікарів

В Україні останнім часом неухильно падає статистика щодо захворювання на коронавірус. Віднедавна вона скоротилася майже втричі. Однак медики попереджають: коронавірус нікуди від нас не пішов, а офіційні дані не відображають реальної картини захворюваності. І якщо їм вірити й відмовитися від локдауну, то ситуація може бути катастрофічною.

Детальніше про це читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Останніми місяцями ситуація щодо боротьби з коронавірусом в Україні була більше схожа на Швецію навесні. Незважаючи на те, що хворих щодня ставало дедалі більше, ніхто не скасовував навчання в школах, не закривав садки. Люди ходили в ресторани й кафе, на концерти та активно відзначали новорічні свята. Але недавно статистика захворюваності на COVID-19 почала падати, хоча явних причин для цього немає.

Самі українці розповідають, що останнім часом перестали довіряти ПЛР-тестам. Неофіційно в приватних лабораторіях визнають: здавати тести стали набагато рідше. І вважають, що причина в тому, що люди вже не так часто їздять за кордон відпочивати, де потрібні довідки про відсутність коронавірусу. Водночас послабився контроль тих, хто прибуває в Україну, і багато хто вже не здає тести й не сидить вдома по два тижні.

"Минув і перший переляк в українців, коли на підприємствах масово перевіряли на наявність вірусу. Зараз такого вже немає, багато хто звик до того, що хворіють цілими відділами в офісах", – вважає рекрутер великої IT-компанії.

"У мене захворіли батьки, ми звернулися в приватну клініку. Лікарка провела перший огляд мами і сказала, що коронавірус у неї під питанням, такий діагноз вона й записала в картку. Вона пояснила, що їй достатньо, щоб мама пройшла КТ і здала пакет аналізів", – розповідає OBOZREVATEL киянка Вікторія Карпенко.

КТ показала, що в жінки двобічне запалення легенів. "Коли ми прийшли на прийом, то лікарка подивилася аналізи, КТ і сказала, що за всіма цими даними вона й так бачить, що це коронавірус. Навіщо витрачати гроші на тест, він дорогий, а вам, мовляв, зараз гроші потрібні будуть на ліки. Справді, тепер нам кожен похід в аптеку обходиться в 1,5 тисячі гривень. Хоча попередила, що з огляду на супутні захворювання було б непогано знайти місце в хорошій лікарні й госпіталізуватися. Але нас же туди без підтвердженого тесту ніхто не візьме! Замкнуте коло", – розповідає Вікторія.

Тетяна із Запоріжжя розповіла OBOZREVATEL, як хворіла її сім'я, а сімейна лікарка не давала скерування на тест.

"У мене кілька днів трималася температура вище за 39. Сімейна лікарка прийшла додому, послухала і сказала, що це точно не коронавірус, адже пацієнтів із COVID-19 вона бачила безліч. У тесті потреби теж не побачила. Призначила вітаміни, і все. Через кілька днів захворів мій чоловік, а потім і син", – розповідає жінка.

Кілька разів сімейна лікарка приходила, щоб оглянути хворих, і стверджувала, що в родини не коронавірус.

"Десь через два тижні з початку хвороби, коли мені стало трохи краще, а в чоловіка і сина, як і раніше, не спадала температура, лікарка запанікувала і все ж таки дала скерування на тест. Ми самі пішли його здавати, зробили тоді й рентген. Він показав у мене залишки запалення легенів, а в чоловіка і сина – запалення. Мій тест на COVID-19 виявився вже негативним, а ось у них підтвердили коронавірус", – продовжує Тетяна.

Крім тестів, для українців стало справжньою проблемою потрапити на лікування в нормальну лікарню. Незважаючи на те, що в областях усе ж таки відкрили додаткові відділення та лікарні для лікування від COVID-19, там і далі не вистачає кисню, ліків. Тому далеко не всі хворі погоджуються на госпіталізацію.

Завідувач реанімації Вінницької центральної районної лікарні, яка є опорною з лікування від коронавірусу, Володимир Чеботарьов каже OBOZREVATEL, що в спадної статистики є кілька причин. І одна з них – справді відмова хворих госпіталізуватися.

"Річ у тому, що коли приїжджає швидка і треба людину везти в лікарню, то з'ясовується, що в медустановах її міста або району вільних місць немає. Їй пропонують поїхати у віддалене село або інший район. І вона просто відмовляється. Таких людей досить великий відсоток", – розповідає Чеботарьов.

На думку лікаря, ще одна причина низької статистики в тому, що самі люди втомилися і просто не здають тести. "Адже нерідко лікар бачить, що всі симптоми говорять про те, що це COVID-19, а тест дає негативний результат. Людина вважає, що немає сенсу в здачі ПЛР-тесту", – каже Чеботарьов.

Також медик зазначає, що останнім часом загалом пацієнтів стало менше, але відсоток важких випадків став більшим.

"Хворий прибуває в лікарню вже тоді, коли до його хвороби приєдналася бактеріальна інфекція й стали потрібні антибіотики. Це означає, що вдома він лікувався від 4 до 10 днів. Тут щось порушено в ланцюжку між сімейними лікарями й організаторами процесу госпіталізації. З одного боку – затягують сімейні лікарі. З іншого – затримується відправка до лікарні. Як наслідок, пацієнт доходить до реанімації вже у важкому стані. А лікувати таких хворих набагато складніше", – каже Чеботарьов.

Сімейна лікарка з Києва, яка попросила не називати її імені, розповіла OBOZREVATEL, чому стали рідше тестувати людей і відправляти в лікарні. За її словами, статистика бреше як зараз, так і раніше.

"З мого досвіду ПЛР-тести не те що на 70% ефективні, вони ефективні лише на 50%! Я бачу, що хворіють чоловік і дружина, мама і син, клініка у них однакова, тест дає одному позитивний результат, а іншому – негативний. Одна з причин – у лабораторіях погано проводять забір матеріалу. І я не можу звинуватити в цьому медсестер, оскільки навантаження на них шалене. Там не хочуть працювати, тому що люди хворіють і хворіють дуже важко. А працюють тільки ті, кому діватися нікуди, як наслідок – така якість", – пояснює сімейна лікарка.

Крім того, за її словами, робота з тестами дуже забюрократизована і лікарю легше відмовитися від нього, ніж відправити пацієнта в лабораторію.

"Мені результат тесту потрібно здати тільки в електронному вигляді. У нас нині ця система змінилася, а в нашій лікарні на комп'ютерах вона просто не встановлена, тому що нікому це не потрібно. І ось пацієнт приходить, а я не знаю, що мені робити! До того ж тепер уже жодні мобільні бригади на взяття тестів не приїжджають. Немає ні машин, ні грошей. Ось сьогодні 5 січня, а машини немає. А пацієнти телефонують, у них температура 39. Значить, вони повинні самі йти в лабораторію. Торік у нас одна машина ганяла з лівого берега на правий, тому що люди укладають декларації не за пропискою. Це жах", – розповідає наша співрозмовниця.

Також лікарка зазначає, що за цей час вони навчилися лікувати від інфекції. Уже на 3-4 день сімейний лікар може визначити, який перебіг матиме хвороба – легкий або важкий.

"Я бачу симптоми, чи є в людини супутні захворювання, і можу вже визначити, що буде далі. У мене цілий талмуд лежить, де описано, як і що потрібно робити. Якщо в людини немає діабету, немає проблем із серцево-судинною системою, немає зайвої ваги, то я їй роблю призначення. Навіть якщо є серцево-судинні проблеми, у мене теж є план лікування. Ми вже навчилися відрізняти, кого потрібно відправляти в лікарню, а кого – ні. Чесно вам скажу: ми зараз госпіталізуємо на 50% менше людей", – розповідає лікарка.

Також лікарка зазначає, що досі не працює гаряча лінія, на якій могли б спеціально навчені люди пояснити хворому, як і чим йому лікуватися, таким способом розвантажуючи сімейних лікарів. Замість цього там знову відправляють до лікаря. І вже йому доводиться по 30-40 хвилин пояснювати пацієнтові, що потрібно робити, заспокоювати його. Адже тепер багато хто накупив собі китайських приладів для вимірювання рівня кисню в крові і за щонайменшої зміни показань у паніці телефонують лікарю.

"Зрозумійте, що рівень кисню в крові далеко не найголовніший показник під час коронавірусу. З киснем може бути все гаразд, а водночас у людини уражаються нирки, утворюється тромбоемболія. І не завжди лікарі швидкої на це звертають увагу, тому що в них теж інструкція! " – каже лікарка.

Отже, ось чому в Україні "знизилася" статистика:

Ні лікарі, ні пацієнти вже не довіряють ПЛР-тестам, які часто дають неправильні результати. Сімейні лікарі вже навчилися лікувати коронавірус і здатні відрізнити, кому треба лягати в лікарню, а кому можна лікуватися вдома. Таке рішення вони ухвалюють ще й тому, що не хочуть витрачати час через бюрократичні моменти й організаційні проблеми медичного обслуговування. Інфіковані відмовляються від госпіталізації, оскільки їх часто ставлять перед вибором: їхати за кілометри від дому в інше місто або село. Людям простіше лікуватися вдома, але іноді це тільки посилює проблеми з їхнім здоров'ям і їх госпіталізують у важкому стані.

Тож коронавірус нікуди від нас не пішов, ми просто до нього пристосувалися й часто закриваємо очі на небезпеку. Але це зовсім не привід відмовлятися від локдауну. Принаймні в багатьох європейських країнах він давно діє і дає свої результати.