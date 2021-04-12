Названо регіони з найбільш напруженою ситуацією з ліжко-місцями під COVID-19

Марина Ліснічук Суспільство 08:50, 12.04.2021 Оновлено: 10:02, 12.04.2021

Минулої доби в Україні ще 2767 хворих було госпіталізовано з коронавірусом чи підозрою на нього. Значно менше, 1840 пацієнтів виписали з медустанов.

Станом на ранок 12 квітня в лікарнях різних регіонів зайнято 48 416 ліжко-місць із 79 896, що становить 60,6%. Про це свідчать дані порталу СОТА від Апарату РНБО.

У більшості областей продовжують фіксувати високий рівень завантаженості ліжок із підведеним киснем – середній показник 59,5%, 1590 (-12 за добу) пацієнтів під'єднані до апаратів ШВЛ.

Відсоток зайнятих ліжок у лікарнях
health-security.rnbo.gov.ua

У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так (загальний ліжкофонд):

  • Херсонська область – 99,6%;

  • Черкаська область – 97,3%;

  • Закарпатська область – 97,1%;

  • Чернігівська область – 96,6%;

  • Рівненська область – 94,9%;

  • Миколаївська область – 94,6%;

  • Тернопільська область – 94%.

Відсоток зайнятих ліжок із підведеним киснем за спрямуванням
health-security.rnbo.gov.ua

Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії (загальний ліжкофонд):

  • Київська область – 96,6%;

  • Херсонська область – 92,9%;

  • Миколаївська область – 92,6%;

  • Вінницька область – 89%;

  • Полтавська область – 86,8%;

  • Черкаська область – 85,9%;

  • Тернопільська область – 84,5%.

  • Івано-Франківська область – 84,4%.

Відсоток зайнятих ліжок інтенсивної терапії за спрямуванням
health-security.rnbo.gov.ua

Найбільше госпіталізацій пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень, зафіксовано в Києві – 340 (-1), на Харківщині – 156 (+1), Запоріжжі – 87 (-2), Вінниччині – 80 (-6).

Відсоток ліжко-місць із пацієнтами, яким знадобилося під’єднання до апаратів ШВЛ
health-security.rnbo.gov.ua

Статистика за регіонами:

health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua
health-security.rnbo.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксували найменший добовий приріст хворих на COVID-19 – 7856 заражень за минулу добу. Станом на ранок 12 квітня офіційно підтверджено 1 861 105 випадків коронавірусу.

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