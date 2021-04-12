Названо регіони з найбільш напруженою ситуацією з ліжко-місцями під COVID-19
Минулої доби в Україні ще 2767 хворих було госпіталізовано з коронавірусом чи підозрою на нього. Значно менше, 1840 пацієнтів виписали з медустанов.
Станом на ранок 12 квітня в лікарнях різних регіонів зайнято 48 416 ліжко-місць із 79 896, що становить 60,6%. Про це свідчать дані порталу СОТА від Апарату РНБО.
У більшості областей продовжують фіксувати високий рівень завантаженості ліжок із підведеним киснем – середній показник 59,5%, 1590 (-12 за добу) пацієнтів під'єднані до апаратів ШВЛ.
У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем зайняті так (загальний ліжкофонд):
Херсонська область – 99,6%;
Черкаська область – 97,3%;
Закарпатська область – 97,1%;
Чернігівська область – 96,6%;
Рівненська область – 94,9%;
Миколаївська область – 94,6%;
Тернопільська область – 94%.
Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії (загальний ліжкофонд):
Київська область – 96,6%;
Херсонська область – 92,9%;
Миколаївська область – 92,6%;
Вінницька область – 89%;
Полтавська область – 86,8%;
Черкаська область – 85,9%;
Тернопільська область – 84,5%.
Івано-Франківська область – 84,4%.
Найбільше госпіталізацій пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень, зафіксовано в Києві – 340 (-1), на Харківщині – 156 (+1), Запоріжжі – 87 (-2), Вінниччині – 80 (-6).
Статистика за регіонами:
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні зафіксували найменший добовий приріст хворих на COVID-19 – 7856 заражень за минулу добу. Станом на ранок 12 квітня офіційно підтверджено 1 861 105 випадків коронавірусу.