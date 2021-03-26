Національній гвардії – сім років: як в Україні привітали захисників

У п'ятницю, 26 березня, оновлена Національна гвардія України відзначила сьому річницю свого створення. Її шлях у сучасності почався 12 березня 2014 року – на початку російської окупації Криму та частини сходу держави.

З нагоди свята до захисників із лав НГУ звернулося вище військово-політичне керівництво. OBOZREVATEL підготував добірку привітань для Героїв новітньої історії.

Президент України

Глава держави Володимир Зеленський на своїй сторінці у Facebook зазначив, що історія НГУ нерозривно пов’язана з історією боротьби українського народу за свою незалежність і територіальну цілісність.

"У критичні для держави моменти ви завжди там, де ваша мужність і відданість відіграють вирішальну роль. З перших днів російської агресії ви були в епіцентрі подій, які вирішували долю України", – сказав президент та побажав воїнам здоров’я, наснаги й сил у нелегкій службі на благо українського народу.

Вітання НГУ від Володимира Зеленського Скриншот сторінки

Крім того, як повідомила пресслужба Офісу президента, Зеленський підписав укази про присвоєння почесних найменувань формуванням НГУ.

Так, 50-му полку Нацгвардії присвоєне почесне найменування "імені полковника Семена Височана". Почесне найменування "Павлоградський" присвоєне 4-му полку Національної гвардії. А Навчальний центр Національної гвардії України отримав почесне найменування "імені Василя Вишиваного".

Керівництво НГУ

У самій Національній гвардії зазначили, що за семирічний період пройшли чимало випробувань.

"Здобули досвід, втілили важливі реформи і щоденно виконували свої завдання, аби гарантувати державі захист, а громадянам – безпеку", – написали на офіційній сторінці НГУ у Facebook.

Вітання воїнів від керівництва НГУ Скриншот сторінки

Міністерство внутрішніх справ

З вітальним словом до воїнів НГУ звернувся і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. У себе на сторінці в Facebook він підкреслив, що у березні 2014-го було створено критично важливу у той момент, єдину боєздатну структуру, що мала врятувати країну.

"Сьогодні відзначаємо 7-му річницю Національної гвардії України, вся історія якої – це історія героїзму та справжнього патріотизму. Дякую за службу!" – сказав очільник МВС.

Арсен Аваков привітав Національну гвардію Скриншот сторінки

Голова Верховної Ради

Також із професійним святом захисників привітав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Щодня нацгвардійці ризикують власним життям, посилено працюють на благо суспільства та виконують бойові завдання. Вони забезпечують охорону не тільки правопорядку, але й стратегічної інфраструктури України, несуть службу на сході нашої держави та захищають спокій у найнебезпечніших районах, інколи жертвуючи найціннішим – своїм життям", – процитувала слова спікера пресслужба парламенту.

Вітання НГУ від Дмитра Разумкова Скриншот сторінки

Командування ОС ЗСУ

Зі свого боку командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що українці пам’ятають добровольців, які просто з Майдану вступили до лав батальйону оперативного призначення НГУ, щоб захищати Батьківщину від російської агресії.

"Саме відтоді ви й почали писати свою славетну оновлену історію під проводом генерала Сергія Кульчицького. У пам’яті нащадків назавжди збережуться подвиги багатьох воїнів-нацгвардійців, їх безмежна відданість і любов до рідної землі, мужність та героїзм", – сказав він.

"Але й сьогодні пліч-о-пліч з військовослужбовцями Збройних сил та силових структур ви продовжуєте нести нелегку бойову службу на сході країни, а також забезпечувати спокій та порядок на підконтрольній українському уряду території", – додав Наєв.

Вітання НГУ від командування ОС ЗСУ Скриншот сторінки

Вітання генерал-лейтенанта Сергія Наєва Скриншот сторінки

Петро Порошенко

За службу Україні воїнам подякував і п'ятий президент Петро Порошенко. На особистій сторінці у Facebook лідер партії "Європейська солідарність" написав, що, народжені під час Революції Гідності, саме нацгвардійці одними із перших дали бій російському агресору та підставили братерське плече ЗСУ, які тоді тільки відроджувалися з попелу.

"Вже на початку квітня 2014 підготовлений генералом Сергієм Кульчицьким pезервний батальйон оперативного призначення заступив на бойове чергування в районі Ізюм – Слов'янськ. Так почалася нова історія Національної гвардії. Щиро вітаю відважних воїнів в день вашого професійного свята. Дякую вам за службу народу України! Слава воїнам Національної гвардії України! Слава Україні!" – додав політик.

НГУ привітав Петро Порошенко Скриншот сторінки

Вітальна листівка воїнам НГУ від Порошенка Скриншот сторінки

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