Нардеп-мільйонер Фельдман влаштував 'форсаж' на дорозі і заявив, що 'виховував хама'. Відео

Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя", мільйонер Олександр Фельдман створював аварійну ситуацію на дорозі в Харкові.

Інцидент стався на вулиці Білої Акації. Відео небезпечних маневрів народного обранця опублікував Telegram-канал "Труха". У коментарі місцевому виданню Newsroom він пояснив, що таким чином "виховував хама" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як водій позашляховика Range Rover повертає то вправо, то вліво перед іншим автомобілем, а також підрізає його і пригальмовує.

Коли машини порівнялися, то стало відомо, що за кермом Range Rover був Фельдман. Водії обмінялися взаємними образами.

У коментарі виданню нардеп пояснив, що він так поводився на дорозі через іншого водія.

"Це я хама виховував. Він перекривав дорогу людям, не давав проїхати, хамив всім. Він на перехресті почав грубіянити, виїжджав за смугу. Я його поставив просто на місце", – сказав мільйонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що нардеп від партії "Слуга народу" Микола Задорожний спровокував аварію на автодорозі неподалік від міста Обухів Київської області.

Депутат не впорався з керуванням автомобілем, внаслідок чого його Mitsubishi зіткнувся з Ford, який їхав попереду в попутному напрямку. Обидва водії отримали травми, їм надали медичну допомогу на місці.