На вихідних до України повернуться морози, місцями випадуть значні опади. Карта

Погода в Україні на вихідних, 9 і 10 січня, вночі буде морозною. Також місцями очікуються сильні опади.

Такі дані оприлюднені на сайті Українського гідрометцентру. Прогнозується сильний південно-західний вітер 15-20 м/с (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

У суботу в Західних областях на дорогах очікується ожеледиця, в західних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській, областях налипання мокрого снігу. Вночі в Херсонській, Запорізькій і Донецькій області значні опади (I рівень небезпеки, жовтий). Також дощі підуть на Чернігівщині, Сумщині та в південній частині країни.

Температура повітря вночі та вдень загалом по країні буде коливатися від 1 морозу до 1 тепла. На заході вночі місцями до -3, а на півдні +1 +3, вдень до 6 тепла.

Погода у Києві буде сонячною, вдень і вночі від 1 морозу до 1 тепла.

У неділю по Україні істотних опадів не буде.

Вночі прогнозується від 2 до 4 морозу, на заході до -6. Вдень очікується від 1 морозу до 1 тепла, на півдні +1 +4.

У столиці вночі також -2 -4, вдень від 0 до 2 морозу.

Як повідомляється в Telegram синоптика, субота і неділя будуть хмарними, але істотних опадів не очікується.

Так, 9 січня на півдні, південному сході, а також у Дніпропетровській та Черкаській областях дощі, які переходитимуть в мокрий сніг. Місцями опади можуть бути сильними.

Температура повітря на вихідних почне знижуватися. Вдень очікується близько нуля, а ось вночі морози до 5 градусів.

У Києві без істотних опадів, вночі невеликий мороз.

Діденко додала, що ближче до Хрещення "мінуси" стануть більш істотними.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в січні в Україні температура повітря буде вищою за середні багаторічны значення.