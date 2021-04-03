На Україну насуваються дощі: синоптики дали свіжий прогноз погоди

З 4 по 6 квітня у східних і південних областях України очікуються дощі з грозами, а в західних – часом йтиме мокрий сніг.

На інших територіях прогнозують місцями дощ у неділю, 4 квітня. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру (щоб подивитися карту, доскрольте сторінку до кінця).

Температура повітря вночі на півдні країни буде коливатися від 2 градусів тепла до 4 морозу. У вівторок, 6 квітня, від 0 до 5 градусів тепла.

Вдень по Україні очікується від 7 до 12 тепла, а 4 і 6 квітня в західних областях + 3... +9 градусів.

У західній частині країни в понеділок, 5 квітня, і 6 квітня на півдні та сході місцями пориви вітру посиляться до 15-20 м/с.

У Києві очікуються дні без опадів, вночі температура повітря буде близько -1... +1 градусів, вдень потеплішає до 12-14 градусів.

Погода в Україні 4 квітня Укргідрометцентр

Погода в Україні 5 квітня Укргідрометцентр

Погода в Україні 6 квітня Укргідрометцентр

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, після теплого початку робочого тижня в Києві починається період похолодання, який триватиме до 8 квітня.