На Украину надвигаются дожди: синоптики дали свежий прогноз погоды

С 4 по 6 апреля в восточных и южных областях Украины ожидаются дожди с грозами, а в западных – временами будет мокрый снег.

На остальных территориях прогнозируют местами слабый дождь в воскресенье, 4 апреля. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Температура воздуха ночью на юге страны будет колебаться от 2 градусов тепла до 4 мороза. Во вторник, 6 апреля, от 0 до 5 градусов тепла.

Днем по Украине ожидается от 7 до 12 тепла, а 4 и 6 апреля в западных областях +3…+9 градусов.

В западной части страны в понедельник, 5 апреля, и 6 апреля на юге и востоке местами порывы ветра усилятся до 15-20 м/с.

В Киеве ожидаются дни без осадков, ночью температура воздуха будет около -1...+1 градусов, днем потеплеет до 12-14 градусов.

Погода в Украине 4 апреля Укргидрометцентр

Погода в Украине 5 апреля Укргидрометцентр

Погода в Украине 6 апреля Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, после теплого начала рабочей недели в Киеве начинается период похолодания, который продлится до 8 апреля.