На Прикарпатті селяни зацькували лікарку через носіння маски. Відео

На Прикарпатті люди вдалися до цькування 30-річної лікарки Вікторії Махнич за те, що вона носить засоби індивідуального захисту проти COVID-19, йдучи до хворого чи на службу в церкві.

Медикиня проживає у селі Верховина, водночас працює ще в декількох населених пунктах. Там не всі схвалюють носіння маски, а деякі відкрито засуджують, йдеться в сюжеті програми "Вікна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Дві тисячі пацієнтів. Коли не було пандемії, не відчувалося складності. Тепер часто не вистачає ні часу, ні сил, тому що працюємо і на вихідних", – розповіла Вікторія про умови роботи. Вони настільки "дикі", що про лікарку навіть написали іноземні новинні агентства.

Жінка з початку пандемії виїжджає на всі виклики від своїх підопічних, зокрема за підозри на коронавірус. Як і годиться, пацієнтів оглядає у масці та рукавичках.

Їх, зізнається, одягає перед входом у будинок хворого, не на вулиці. І все через ставлення селян до засобів індивідуального захисту.

"Одного разу їхали брати у людини мазок на ПЦР-тест, були повністю одягнені в захисні костюми, то сусіди нас мало не побили", – зазначила Вікторія.

Вона додала, що є єдиною, хто ходить у масці й до церкви.

"У Божий храм в масці! Бог нас рятує від усього, врятує і від цього. Не треба коло храму маски!" – заявила вона з селян.

Примітно, що навіть під час інтерв'ю телеканалу, одна з місцевих мешканок встряла в розмову і закликала медикиню зняти маску.

Як повідомляв OBOZREVATEL: