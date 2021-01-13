На Прикарпатье сельчане затравили врача из-за ношения маски. Видео

На Прикарпатье люди начали травить 30-летнего врача Викторию Махнич за то, что она в маске идет к больному или посещает службу в церкви.

Медик живет в селе Верховина, при этом работает еще в нескольких населенных пунктах. Там не все одобряют ношение маски, а некоторые открыто осуждают, говорится в сюжете программы "Окна" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Две тысячи пациентов. Когда не было пандемии, не ощущалось сложности. Теперь часто не хватает ни времени, ни сил, потому что работаем и на выходных", – рассказала Виктория об условиях работы. Они настолько "дикие", что о враче даже написали иностранные новостные агентства.

Женщина с начала пандемии выезжает на все вызовы от своих подопечных, в том числе при подозрении на коронавирус. Как и принято, пациентов осматривает в маске и перчатках.

Их, признается, одевает перед входом в дом больного, не на улице. И все из-за отношения сельчан к средствам индивидуальной защиты.

"Однажды ехали брать у человека мазок на ПЦР-тест, были полностью одеты в защитные костюмы, то соседи нас чуть ли не избили", – отметила Виктория.

Она добавила, что является единственной, кто ходит в маске в церковь.

"В Божий храм в маске! Бог нас спасает от всего, спасет и от этого. Не надо в храм в маске!" – заявила она из сельчан.

Примечательно, что даже во время интервью телеканалу одна из местных жительниц вмешалась в разговор и призвала медика снять маску.

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