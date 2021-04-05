На Київщині та ще у двох областях не зробили жодного щеплення від COVID-19 за добу

Карина Бондаренко Суспільство 10:07, 5.04.2021 Оновлено: 10:15, 5.04.2021

У Київській, Одеській та Херсонській областях України 4 квітня не зробили жодного щеплення від коронавірусу.

По всій країні прищепили тільки 1258 осіб. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у себе в Facebook.

Менш ніж 50 щеплень зробили ще в дев'яти областях України. Найменше в Луганській і Донецькій областях – 10. У Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Кіровоградській, Сумській областях вакцинували по 20 осіб.

Найбільше людей прищепили в Харківській – 250, Львівській – 110, Івано-Франківській областях – 88 і в місті Києві – 130.

Вакцинація в Україні.
Максим Степанов у Facebook
Скриншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в київській лікарні ліжка в хірургічному, гінекологічному, терапевтичному, неврологічному та інших відділеннях перепрофілювали під заражених коронавірусом. Якщо людям знадобиться допомога лікарів такої спеціалізації, у лікарні просто не зможуть допомогти.

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