На Харківщині попрощалися з убитим на Донбасі воїном. Фото

У п'ятницю, 9 квітня, в Краснокутську Харківської області попрощалися з молодшим сержантом Віктором Гелебрантом, якого російський снайпер убив на Донбасі.

Український військовий загинув 5 квітня на бойовому чергуванні, коли в напрямку Золотого-5 ворожий снайпер вів прицільний вогонь, передає Army Inform.

"Він прагнув бути гідним прикладом для свого десятирічного сина Родіона. Віктор завжди був і залишиться в наших серцях справжнім патріотом, який до кінця виконав свій громадянський обов'язок. Також він був хорошим другом, який може поділитися останнім. Завжди усміхнений і любив жартувати, а ще військовий профі – таким я його знав. Ми за нього обов'язково помстимося", – розповів заступник командира механізованої роти з морально-психологічного забезпечення старший лейтенант Геннадій Ковшик.

Army Inform

Попрощатися з Гелебрантом біля його будинку зібралися земляки, ветерани АТО/ООС, військовослужбовці Харківського гарнізону та бойові побратими, які приїхали з фронту.

"Хочеться подякувати цьому воїнові, який віддав найдорожче. Ми, військовослужбовці Збройних сил України, не залишимо родину наодинці з горем, будемо робити все можливе, аби підтримати та допомогти його близьким. Вічна пам’ять полеглому герою!" – сказав заступник командувача оперативного командування "Схід" бригадний генерал Владислав Клочков.

Army Inform

Гелебранта поховали в рідному місті. Почесною вартою біля труни загиблого стояли курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил.

Army Inform

Army Inform

Army Inform

Army Inform

Army Inform

Army Inform

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 квітня на Донбасі було вбито двоє українських бійців: Владислава Мороза із Черкаської області й Віктора Гелебранта з Харківщини.