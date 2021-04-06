Стали відомі імена двох загиблих на Донбасі воїнів. Фото героїв

Дар'я Дурова Суспільство 19:45, 6.04.2021 Оновлено: 20:03, 6.04.2021

На Донбасі у вівторок, 6 квітня, загинули два українські захисники – старший лейтенант Володимир Шпак і солдат Максим Стеблянко.

Як повідомила у Facebook 58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського, Шпак отримав осколкове поранення, несумісне з життям, близько 10:55 під час обстрілу противника.

"Володимир був родом із Чернігова, із 2018 року став на захист Батьківщини, сьогодні він відійшов до небесних сил", – ідеться в повідомленні.

Володимир Шпак
Facebook / 58-ма окрема мотопіхотна бригада ім. гетьмана Івана Виговського
Скриншот

На сторінці у Facebook 1-ї окремої танкової Сіверської бригади розповіли, що Стеблянко приблизно о 9:30 отримав смертельні поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Солдат механізованого батальйону 1-ї окремої танкової Сіверської бригади загинув під час виконання бойового завдання. 23-річний хлопець був родом із Сумської області.

Максим Стеблянко
Facebook / 1-ша окрема танкова Сіверська бригада
Скриншот

Нагадаємо, перший захисник помер унаслідок обстрілу поблизу Невельського, другий – внаслідок підриву автомобіля біля населеного пункту Степове.

Як повідомляв OBOZREVATEL, днем раніше, 5 квітня, у зоні ООС також загинули два захисники. Це 23-річний Владислав Мороз із села Халаїдове Черкаської області та Віктор Гелебрант, який жив на Харківщині.

Мороза намагалися врятувати та встигли доправити в лікарню, проте медики виявилися безсилі.

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