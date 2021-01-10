На Донбасі помер воїн ЗСУ із Рівненщини

Марина Ліснічук Суспільство 14:56, 10.01.2021 Оновлено: 15:30, 10.01.2021

У зоні проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі помер військовий Іван Остапович, який родом із села Бережки Рівненської області.

Попередньою причиною смерті захисника називають гостру серцеву недостатність. Про це повідомив речник оперативного командування "Захід" Валерій Басалига в коментарі "UA: Рівне".

За його словами, військовий помер 9 січня, приблизно о 19:30, у пункті постійної дислокації.

У Дубровицькій райдержадміністрації зазначили, що Остапович проходив військову службу в Збройних силах України за контрактом. Загиблого привезуть на Рівненщину у вівторок, 13 січня.

"Висловлюємо свої співчуття родині, друзям і знайомим загиблого воїна", – зазначили в Дубровицькій РДА.

Загиблий воїн Іван Остапович
radiotrek.rv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 грудня на Донбасі помер 22-річний військовослужбовець Вадим Єфременюк із Вінниці.

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