На Донбассе умер воин ВСУ с Ривненщины

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе умер военный Иван Остапович родом из села Бережки Ривненской области.

Предварительной причиной смерти защитника называют острую сердечную недостаточность. Об этом сообщил пресс-секретарь оперативного командования "Запад" Валерий Басалыга в комментарии "UA Ривне".

По его словам, военный умер 9 января примерно в 19:30 в пункте постоянной дислокации.

В Дубровицкой райгосадминистрации отметили, что Остапович проходил военную службу в Вооруженных силах Украины по контракту. Погибшего привезут на Ривненщину во вторник, 13 января.

"Приносим свои соболезнования семье, друзьям и знакомым погибшего воина", – отметили в Дубровицкой РГА.

Погибший воин Иван Остапович radiotrek.rv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 декабря на Донбассе умер 22-летний военнослужащий Вадим Ефременюк из Винницы.