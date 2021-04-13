На Чернігівщині 100-річний чоловік подолав COVID-19

Олексій Тітофф Суспільство 15:13, 13.04.2021 Оновлено: 16:18, 13.04.2021

У Чернігівській області Іван Давиденко, якому в лютому виповнилося 100 років, перехворів на COVID-19 та був виписаний із лікарні.

Як повідомляє "Суспільне", чоловіка виписали з Менської районної лікарні 12 квітня, а був госпіталізований 1 квітня.

"Виписаний із негативним ПЛР. О 16:00 надійшов негативний ПЛР, о 16:20 чоловік пішов додому. Це просто так потрібно любити життя. Розумна людина, оптиміст, розумів свій стан, виконував усі розпорядження, без фокусів. Подякував за те, що ми йому допомогли та пішов додому", – розповів медичний директор із лікувальної роботи Менської лікарні Володимир Салій.

Невістка дідуся Галина Давиденко додала, що він після перенесеної хвороби заслабкий, йому ще важко спілкуватися і потребує часу на відновлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, епідемія коронавірусу в Україні виходить на пікові показники. За оптимістичним прогнозом, після посилення карантину в багатьох областях захворюваність почне знижуватися вже десь із 16 квітня.

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