На Черниговщине 100-летний мужчина поборол COVID-19

В Черниговской области Иван Давыденко, которому в феврале исполнилось 100 лет, переболел COVID-19 и был выписан из больницы.

Как сообщает "Суспільне", мужчину выписали с Менской районной больницы 12 апреля, а был госпитализирован 1 апреля.

"Выписан с отрицательным ПЦР. В 16:00 пришел отрицательный ПЦР, в 16:20 мужчина пошел домой. Это просто так нужно любить жизнь. Умный человек, оптимист, понимал свое состояние, выполнял все предписания, без фокусов. Поблагодарил за то, что мы ему помогли и пошел домой", – рассказал Медицинский директор по лечебной работе Менской больницы Владимир Салий.

Невестка дедушки Галина Давыденко добавила, что он после перенесенной болезни слабоват, ему еще трудно общаться и требует времени на восстановление.

Как сообщал OBOZREVATEL, эпидемия коронавируса в Украине выходит на пиковые показатели. По оптимистическому прогнозу, после усиления карантина во многих областях заболеваемость начнет снижаться уже где-то с 16 апреля.