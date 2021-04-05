На Буковині смерч перегородив дорогу машині. Відео рідкісного явища

У Чернівецькій області в понеділок, 5 квітня, засікли рідкісне для регіону явище – смерч.

Запис, який у соцмережах виклали жителі села Рідківці, опублікував Telegram-канал "Типова Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Смерч рухався прямо на автомобіль. кадр із відео

На кадрах видно, як смерч рухається прямо на автомобіль, але потім він звернув із дороги і припинився.

Смерч зафіксували в селі Рідківці. Google Maps

Як пише ААС, раніше синоптикиня Тетяна Негадайлова пояснювала, що смерчі стали можливими в Чернівецькій області через зміни клімату. За її словами, з 1990 року в регіоні стали фіксувати підвищення температури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2020 року великі смерчі фіксували в Херсонській області.

Пізніше потужний смерч пронісся під Одесою біля села Кулевча.