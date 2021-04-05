На Буковине смерч перегородил дорогу машине. Видео редкого явления

В Черновицкой области в понедельник, 5 апреля, засекли редкое для региона явление – смерч.

Запись, которую в соцсетях выложили жители села Редковцы, опубликовал Telegram-канал "Типичная Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Смерч двигался прямо на автомобиль. кадр видео

На кадрах видно, как смерч движется прямо на автомобиль, но затем он свернул с дороги и прекратился.

Смерч зафиксировали в селе Редковцы. Google Maps

Как пишет ААС, ранее синоптик Татьяна Негадайлова объясняла, что смерчи стали возможными в Черновицкой области из-за изменения климата. По ее словам, с 1990 года в регионе стали фиксировать повышение температуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 года крупные смерчи фиксировали в Херсонской области.

Позднее мощный смерч пронесся под Одессой около села Кулевча.