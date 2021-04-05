На Буковині смерч перегородив дорогу машині. Відео рідкісного явища

У Чернівецькій області в понеділок, 5 квітня, засікли рідкісне для регіону явище – смерч.

Запис, який у соцмережах виклали жителі села Рідківці, опублікував Telegram-канал "Типова Україна" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На кадрах видно, як смерч рухається прямо на автомобіль, але потім він звернув із дороги і припинився.

Як пише ААС, раніше синоптикиня Тетяна Негадайлова пояснювала, що смерчі стали можливими в Чернівецькій області через зміни клімату. За її словами, з 1990 року в регіоні стали фіксувати підвищення температури.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні 2020 року великі смерчі фіксували в Херсонській області.

Пізніше потужний смерч пронісся під Одесою біля села Кулевча.