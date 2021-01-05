МОЗ спростувало інформацію про виявлення в українця коронавірусу-мутанта

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) спростував інформацію щодо виявлення в українця із Закарпаття, який працює в Чехії, нового мутованого штаму SARS-CoV–2, розповсюдженого у Великій Британії.

Про це повідомила пресслужба ЦГЗ із посиланням на офіційну відповідь Національного координаційного центру із реагування на спалахи Чеської Республіки. В документів говориться, що в країні не виявлено жодного випадку так званого британського коронавірусу-мутанта.

"Відповідно, це доводить недостовірність інформації, яка ширилася в українських ЗМІ в грудні 2020 року, що нібито на Закарпатті в пацієнта було виявлено новий мутований штам коронавірусу, який циркулює у Великій Британії", – говориться в повідомленні.

У центрі нагадали, що мутації вірусу можуть зафіксувати лише вчені за допомогою генетичного аналізу коронавірусу – секвенування геному. Це складний, тривалий та дорогий процес, під час якого геном вірусу розрізають на дрібні частинки й завдяки реагентам та спеціальному обладнанню вивчають і фіксують зміни.

"Пацієнту, у якого взяли зразок на секвенування, – не повідомляють усі деталі дослідження", – наголосили в ЦГЗ.

Про нібито наявність нової варіації коронавірусу в Україні заявив наприкінці грудня лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров.

За його словами, це був 24-річний заробітчанин, який постійно проживав в Чеській Республіці. Він звернувся до лікаря з легкими симптомами коронавірусної інфекції під час нетривалого перебування вдома. ПЛР-тестування дало негативний результат. Чоловік повернувся на роботу до Чехії.

"Після цього ми отримали інформацію про те, що в нього була підозра на новий штам коронавірусної інфекції, і його взяли на моніторинг у Чеській Республіці", – розповів Петров.

Уперше нова мутація SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, була виявлена в графстві Кент 20 вересня.

19 грудня консультаційна рада з нових респіраторних загроз Великої Британії констатувала: новий штам вірусу поширюється з жахливою швидкістю й може виявитися на 70% заразнішим від звичайного COVID-19. Через підвищену заразність його порівняли з кором.

З 26 грудня в країні ввели жорсткий карантин четвертого рівня, щоб стримати поширення коронавірусу, який мутував.

Через загрозу його розповсюдження багато країн світу припинили авіасполучення із Великою Британією.

На думку фахівців ВООЗ, N501Y міг виникнути через здатність вірусу пристосовуватися до навколишнього середовища та людського організму.

На щастя, жодних доказів того, що новий "мутант" може бути більш вбивчим або нечутливим до вакцини, немає.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Південно-Африканській Республіці знайшли новий штам коронавірусу, який може виявитися більш стійким до розроблених вакцин.

За словами, професора Шабіра Мадхі, який займався дослідженням вакцини Oxford-AstraZeneca в ПАР, він мутував сильніше, ніж його британська версія.