МОЗ спростувало інформацію про виявлення в українця коронавірусу-мутанта

Таша Адамович
Таша Адамович
Суспільство
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Коронавирус-мутант

Центр громадського здоров'я (ЦГЗ) спростував інформацію щодо виявлення в українця із Закарпаття, який працює в Чехії, нового мутованого штаму SARS-CoV–2, розповсюдженого у Великій Британії.

Про це повідомила пресслужба ЦГЗ із посиланням на офіційну відповідь Національного координаційного центру із реагування на спалахи Чеської Республіки. В документів говориться, що в країні не виявлено жодного випадку так званого британського коронавірусу-мутанта.

"Відповідно, це доводить недостовірність інформації, яка ширилася в українських ЗМІ в грудні 2020 року, що нібито на Закарпатті в пацієнта було виявлено новий мутований штам коронавірусу, який циркулює у Великій Британії", – говориться в повідомленні.

У центрі нагадали, що мутації вірусу можуть зафіксувати лише вчені за допомогою генетичного аналізу коронавірусу – секвенування геному. Це складний, тривалий та дорогий процес, під час якого геном вірусу розрізають на дрібні частинки й завдяки реагентам та спеціальному обладнанню вивчають і фіксують зміни.

"Пацієнту, у якого взяли зразок на секвенування, – не повідомляють усі деталі дослідження", – наголосили в ЦГЗ.

Про нібито наявність нової варіації коронавірусу в Україні заявив наприкінці грудня лікар-інфекціоніст з Ужгорода Віктор Петров.

За його словами, це був 24-річний заробітчанин, який постійно проживав в Чеській Республіці. Він звернувся до лікаря з легкими симптомами коронавірусної інфекції під час нетривалого перебування вдома. ПЛР-тестування дало негативний результат. Чоловік повернувся на роботу до Чехії.

"Після цього ми отримали інформацію про те, що в нього була підозра на новий штам коронавірусної інфекції, і його взяли на моніторинг у Чеській Республіці", – розповів Петров.

Що відомо про новий вид коронавірусу, виявлений у Великій Британії?

  • Уперше нова мутація SARS-CoV-2, що отримала назву N501Y, була виявлена в графстві Кент 20 вересня.

  • 19 грудня консультаційна рада з нових респіраторних загроз Великої Британії констатувала: новий штам вірусу поширюється з жахливою швидкістю й може виявитися на 70% заразнішим від звичайного COVID-19. Через підвищену заразність його порівняли з кором.

  • З 26 грудня в країні ввели жорсткий карантин четвертого рівня, щоб стримати поширення коронавірусу, який мутував.

  • Через загрозу його розповсюдження багато країн світу припинили авіасполучення із Великою Британією.

  • На думку фахівців ВООЗ, N501Y міг виникнути через здатність вірусу пристосовуватися до навколишнього середовища та людського організму.

  • На щастя, жодних доказів того, що новий "мутант" може бути більш вбивчим або нечутливим до вакцини, немає.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що у Південно-Африканській Республіці знайшли новий штам коронавірусу, який може виявитися більш стійким до розроблених вакцин.

За словами, професора Шабіра Мадхі, який займався дослідженням вакцини Oxford-AstraZeneca в ПАР, він мутував сильніше, ніж його британська версія.

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