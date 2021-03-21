МОЗ оновило перелік карантинних зон: що змінилося

У неділю, 21 березня, Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік карантинних зон. "Помаранчевими" стали одразу декілька областей.

Відповідні дані опублікували на сайті Міністерства охорони здоров'я. Так, Київ, Київська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Одеська та Чернівецька області "червоні".

У "помаранчевій" зоні Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська області.

Зазначимо, що всі інші регіони залишаються у "жовтій" зоні.

Міністерство охорони здоров'я України оновило перелік карантинних зон МОЗ

Карантинні зони станом на 21 березня МОЗ

Нагадаємо, в Києві станом на 21 березня зареєстрували 434 випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Усього за добу в Україні виявили 11 145 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 585 дітей і 199 медпрацівників. Госпіталізовано – 4838 осіб, одужали – 3877, летальних випадків – 166.

В Україні та світі коронавірус не зменшив обертів поширення попри вакцинацію. Лише за добу він вразив понад 507 тисяч осіб, а загальна кількість на 21 березня сягнула 123,4 мільйона.

В Україні з початку пандемії виявлено 1 546 363 заражень, із них 29 941 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 257 849 вилікувалися.

Адаптивний карантин в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, з 21 березня в Київській області посилили карантинні обмеження. Це пов'язано зі збільшенням кількості нових випадків COVID-19 і госпіталізацій.