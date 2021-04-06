Мобільний госпіталь для хворих на COVID-19 перемістили з Прикарпаття на Хмельниччину. Відео

Мирослав Семенюк Суспільство 12:03, 6.04.2021 Оновлено: 12:15, 6.04.2021

Мобільний госпіталь ДСНС, який було розташовано на території Богородчанської центральної районної лікарні в Івано-Франківській області, перемістили в місто Славута на Хмельниччині.

Як повідомляється в Telegram МВС України, госпіталь встановили на територію Славутської міської лікарні. Він складається з 35 наметів, з яких 24 – це госпітальна база, розрахована на 120 ліжок (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

У госпіталі функціонує блок інтенсивної терапії та палати для пацієнтів. Кожне ліжко обладнане індивідуальним кисневим концентратором.

Крім цього, госпіталь обладнаний автономними системами життєзабезпечення та може самостійно функціонувати як заклад охорони здоров'я.

На місці організовано роботу штабу та налагоджено взаємодію з місцевими органами влади та медичною службою Хмельницької області.

Наразі госпіталь повністю готовий для приймання хворих на COVID-19.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мобільний госпіталь для хворих на коронавірус на Прикарпатті показали з висоти.

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