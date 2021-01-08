Митрополит Драбинко заявив про "гібридне визнання" ПЦУ

В умовах, коли Московський патріархат чинить тиск на помісні церкви світу з тим, щоб ті не визнавали Православну церкву України, відбувається її "гібридне визнання".

Про це в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL розповів митрополит Переяславський і Вишневський Православної Церкви України Олександр Драбинко. "Парадокс ситуації полягає в тому, що жодна з церков не сказала, що вона не визнає ПЦУ. Вони просто утримуються від визнання", – зауважив він.

За словами митрополита, Росія використовує "фінансову дипломатію", і тримає окремі помісні церкви "на короткому повідку", не дозволяючи їм офіційно визнати ПЦУ.

Водночас ряд єпископів помісних церков вже поминають під час богослужінь главу ПЦУ митрополита Епіфанія, що є жестом визнання. "Відбувається "гібридне визнання" ПЦУ окремими єпископатами і священиками інших помісних церков ще до синодальних рішень", – сказав він.

Митрополит навів приклади такого "гібридного визнання".

"Днями я бачив, як єпископ Болгарської церкви згадував на службі митрополита Епіфанія. Раніше владика Ісайя з патріархату Чеських земель і Словаччини теж приїжджав і співслужив з нашим предстоятелем".

Драбинко додав, що навіть в середовищі РПЦ є єпископи і священики, які фактично визнали канонічність ПЦУ, оскільки підтримують спілкування з нею.

"У самій канонічності ПЦУ практично ніхто не сумнівається. Тут питання тільки у включенні в Диптих і шануванні за богослужінням. Офіційні визнання підуть, коли зменшиться тиск з боку Московського патріархату", – підсумував він.

Як писав OBOZREVATEL, 5 січня 2021 року відзначають другу річницю надання Православній Церкві України Томосу про автокефалію. Раніше Олександр Драбинко спрогнозував, що 2021 року до чотирьох уже наявних визнань додасться ще 2-4.