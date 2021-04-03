Місця закінчилися, людей із коронавірусом залишають помирати вдома: що відбувається в Одеській області

Одеська область на початку квітня зафіксувалася на другому місці за поширенням коронавірусу в Україні, гірша статистика лише в Києві. У регіоні висока смертність від інфекції, а в лікарнях, як і раніше, катастрофічно не вистачає місць і кисню.

Волонтери б'ють на сполох і повідомляють, що в госпіталі не беруть навіть важких пацієнтів, адже їх просто нікуди класти. Але місцева влада продовжує рапортувати про те, що ситуація нібито під контролем.

Детальніше читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

У міській адміністрації Одеси кажуть, що в лікарнях залишилося всього близько 30 вільних ліжок для пацієнтів із COVID-19. Водночас приблизно 2/3 усіх інфікованих, які там лежать, перебувають у важкому стані.

"Ви ж бачите, що це такий важкий вірус. І міністр Степанов про це говорив, що це дуже заразний штам. Така ситуація зі смертністю й захворюваністю не тільки в нас, а по всій Україні. Лікарні приймають пацієнтів з огляду на свої можливості. А прибувають люди у віці 65-70-80 років, із патологіями. Вони помирають не від вірусу, а від наслідків", – говорить OBOZREVATEL керівниця пресслужби Одеської адміністрації Наталія Мальцева.

Однак одеська волонтерка з благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевнікова розповідає OBOZREVATEL, що насправді місць у лікарнях Одеси просто немає.

"Я сьогодні не змогла знайти місце в лікарні для пацієнта з сатурацією 75. Місць немає. Нехай вони скажуть, 36 вільних місць – це просто ліжка, без кисню? Вони повністю провалили підготовку і організацію боротьби з коронавірусом. Немає ліжок, немає кисню, немає медиків, немає анестезіологів, нічого немає!" – обурюється Катерина.

Фонд надає в користування кисневі концентратори для людей, які їх потребують. Раніше волонтери привозили концентратори жителям, які виписалися з лікарні, але були ще киснево залежними. Тепер же вони змушені привозити апарати пацієнтам просто в лікарню. В іншому разі їх просто не візьмуть на лікування – ліжка з киснем в Одесі давно закінчилися.

Про це Катерина розповіла й головному санітарному лікарю України Віктору Ляшку. Після цього в Одесі побувала комісія, яка перерахувала кисневі ліжка і з'ясувала, що звіти чиновників неправдиві.

"Сподіваюся, що тепер хоч одесити зрозуміють, що ситуація в лікарнях не така райдужна, як це намагалися презентувати владі. І подумають, чи варто надівати маску і їздити в переповненому транспорті", – говорить Ножевнікова.

Нещодавно в одеській лікарні №8 сталася аварія і вночі в установі вимкнулося світло, через що в реанімації померли деякі пацієнти. Про таку ситуацію в соцмережі повідомила Анастасія Москаленко, яка втратила дідуся внаслідок такої НП.

У лікарні факт вимкнення світла підтвердили, але заявили, що пацієнти нібито померли з інших причин.

"Дідуся поховали 2 квітня. Тієї ночі не було світла, а о 7 ранку нам повідомили, що дідусь помер. Ми вважаємо, що це сталося через відсутність світла й кисню. Дідусь був на поточному кисні, без нього він не міг", – сказала OBOZREVATEL Анастасія.

Також в останніх числах березня в лікарнях Одеси відмовилися прийняти на лікування 83-річну Ольгу Арсеніївну. Не взяли й 71-річного Володимира Володимировича з сатурацією 72%. За словами Ножевнікової, відмовили в прийомі і ще 32 одеситам. Причина все та сама – місць немає.

Волонтерка впевнена, що цифри щодо смертності від коронавірусу в місті занижені. Адже люди з низькою сатурацією залишаються вдома, серед них багато літніх. І коли вони вмирають, навряд чи їм пишуть діагноз COVID-19.

Водночас заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв вважає, що головна причина високої захворюваності в регіоні – недотримання людьми санітарно-захисних норм.

"Ось подивіться, якщо в школі, в класі хтось захворів, то приходить санепідемслужба, дітей ізолюють, в результаті ніхто більше не хворіє. У нас же люди не носять маски, їздять переповненим транспортом, ходять на ринки, в магазини. Не хочуть сидіти вдома, їздять в офіси, тому що їм нудно. Немає усвідомлення того, що відбувається. Хоча ми постійно про це говоримо, є все в інтернеті. Але люди все одно чинять по-своєму", – говорить Дементьєв.

Волонтери також зазначають, що, крім бездіяльності місцевої влади, однією з ключових причин сумної статистики є людська недбалість. "Люди просто забили на карантин і заходи безпеки", – говорить Ножевнікова.

Одесити не надівають маски в маршрутках, а водії не зважають. "Якщо я буду дотримуватися всіх правил, то за зміну нічого не зароблю. Нехай або взагалі зупиняють рух, або я буду возити, як і раніше", – вважає водій Павло з Одеси.

Також, незважаючи на заборони, підпільно працюють деякі ресторани, клуби і спортзали. Щоб туди потрапити, потрібно зателефонувати й домовитися. Таку інформацію місцеві жителі шукають у соціальних мережах.