Миколаївщина стане "червоною" зоною: ухвалено рішення щодо термінів

Миколаївська область з півночі 27 березня потрапить в "червону" карантинну зону через зростання поширення коронавируса в регіоні.

Таке рішення ухвалила Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив в Telegram міністр уряду Олег Немчінов.

"Комісія вирішила встановити з 00 годин 00 хвилин 27 березня "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки поширення COVID-19 на території Миколаївської області та застосувати обмежувальні заходи передбачені для рівня епідемічної небезпеки", – йдеться в повідомленні.

Telegram Олега Немчинова.

Нагадаємо, що раніше Міністерство охорони здоров'я віднесло ще дві області до "червоної" зони – Миколаївську і Черкаську.

Таким чином, крім цих двох областей, "червоними" стали Львівська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька, а також Київ. Всі інші регіони, крім Херсонщини, в "помаранчевій".

Правила карантинних зон в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вранці 25 березня в Україні офіційно було підтверджено 1 596 575 випадків коронавірусної інфекції. З них 16 669 – виявлені за минулу добу, що стало рекордом з початку 2021 року.

У Миколаївській області зафіксовано 377 випадків за добу.