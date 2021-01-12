Бродський: будь-якого журналіста завжди хтось хоче вбити, як правило, це – влада

Голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський заявив, що в більшості випадків за гучними вбивствами журналістів стоїть влада.

На цю тему він висловився під час інтерв'ю журналістці Наталії Влащенко. Запис розмови було опубліковано на YouTube-каналі "Vласть vs Vлащенко" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Влащенко зазначила, що напередодні вбивства Георгія Гонгадзе в інших журналістів був ще більш гострий конфлікт із тодішньою владою – лідером блоку "КУЧМА" Олександром Волковим, якого називали "директором парламенту", а також власне другим президентом України Леонідом Кучмою.

Бродський вказав, що серед таких "конфліктних" людей був і він. "Нам пощастило... Не в нього трапилося нещастя – а нам пощастило", – сказав президент Федерації баскетболу.

За його словами, люди при владі вбивали "не тільки своїми руками – вони це робили через бандитів".

"Не тільки Гонгадзе. Будь-якого журналіста завжди хтось хоче вбити – і, як правило, це влада", – заявив Бродський.

Скриншот відео

Глава редради OBOZREVATEL нагадав, як журналіста Олексія Подольського під час викрадення (9 червня 2000 року) вивезли в ліс і змушували копати собі могилу. Подібні злочини скоювалися і проти інших – зокрема, політиків Олександра Єльяшкевича (9 лютого 2000 року) та Сергія Одарича (докладніше про цей епізод можна почитати за посиланням).

"Комусь пощастило, а комусь не пощастило. Але це така робота журналіста. Гонгадзе не пощастило, він за всіх витягнув. От на ньому щось зупинилося", – сказав Бродський.

Він назвав убитого журналіста "самураєм", який своєю поведінкою міняв країну. Так, Гонгадзе "першим пішов в інтернет", створивши там своє видання, і збирав гроші на свою справу.

Що стосується вбивства Олеся Бузини, то він мав інші погляди, як зазначив Бродський. "Але вбивати людину, життя людини позбавляти за її погляди... Але так в усьому світі, журналісти страждають", – вказав підприємець.

Бродський вважає, що навряд чи ці гучні вбивства стали уроком для суспільства – оскільки відповідальності за злочини ніхто не поніс.

Із головними тезами з інтерв'ю Михайла Бродського можна ознайомитись в нашому матеріалі.

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